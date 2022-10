Una vita/ Anticipazioni 26 ottobre: Hortensia, la reazione alla proposta di Pascual

Una vita, anticipazioni puntata 26 ottobre: Pascual vuole rendere pubblica la storia con Hortensia, ma lei…

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 26 ottobre, svelano che Pascual è intenzionato a rendere pubblica la sua relazione con Hortensia, ma quest’ultima non è dello stesso parere e quindi cerca di tenerlo a distanza. A quel punto, Liberto cerca di convincere Pascual a non farsi scappare la donna che ama.

Luzdivina, invece, va all’appuntamento con il fratello Higinio senza rendersi conto che Marcelo la sta seguendo di nascosto. Inoltre, Jose affronta Ignacio sui sospetti che ha su di lui, e il fatto è che il giovane sta diventando ogni giorno più strano. Il dottore nega di avere un amante ma Jose non si fida della sua parola. Jacinto, invece, decide di accettare la carica di sindaco dopo un sogno rivelatore di Marcelina, mentre Servante è sempre più ossessionato dal numero della lotteria che si ripete in tutti i suoi sogni.

Le anticipazioni della puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che Azucena è entusiasta di apprendere di aver superato il complicato provino e che presto dovrà partire per Parigi. Guillermo sarà felice del risultato, ma allo stesso tempo triste al pensiero di doversi separare dalla sua amata. Ansiosa di partire, Azucena cerca di convincere la madre a lasciarla andare a Parigi, dove l’aspetta una grande occasione: un provino in una compagnia di ballo.

E dopo un colloquio conciliante con Ramón in cui si rammarica delle sue azioni, Felipe decide di leggere la tesi che ha ricevuto da Dori. Nonostante avesse inizialmente deciso di non leggerlo, alla fine ha cambiato idea.

Nelle precedenti puntate di Una vita, Genoveva riceve una visita inattesa: giunge ad Acacias Gabriela, sua figlia. La giovane rivela che non si tratta di una visita temporanea, ma di essere arrivata a casa della famiglia Quesada per stare stabilmente con la madre. Genoveva è felicissima di poter passare più tempo con lei. Non immagina, però, che i vicini di Acacias iniziano a indagare su chi sia veramente Gabriela, e i motivi per i quali sia venuta ad Acacias per soggiornarvi, come lei stessa ha assicurato. Marcelo non nasconde di avere dei dubbi sulle sue reali intenzioni, e pertanto crede che la ragazza sia solo un’avventuriera in cerca di soldi, ma non conosce tutta la verità sul suo conto.

