Una vita/ Anticipazioni 26 settembre: Valeria mira a rompere l’unione dei Quesada

Una vita, anticipazioni puntata 26 settembre: Aurelio minaccia Gaztelu!

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 26 settembre, svelano che Aurelio presenta a Gaztelu degli scatti compromettenti che mettono in mostra i suoi amori omosessuali, quindi lo minaccia: sul suo giornale dovrà sostenere la causa, altrimenti pubblicherà le foto. Intanto, David cerca di giocare al contrattacco, e propone invano al giornalista di vendicarsi svelando gli altarini di Quesada. Nel frattempo, Ignacio non perde il suo vizio e ora che è rimasto solo in casa, dà appuntamento alla sua amante per il giorno dopo.

Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 24 settembre: Paris e Zende, Felipe ha una novità

Ad Acacias arriva Jeronimo, il padre di Angel, che affronta duramente le sorelle Rubio; in difesa di queste ultime interviene però Pascual, che ha legato molto con Hortensia nell’ultimo periodo.

Una vita, anticipazioni puntata 26 settembre: Valeria mira a distruggere il matrimonio dei Quesada

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 26 settembre, svelano che ora che è finalmente libero, Rodrigo può cercare di riconquistare Valeria, che sembra aver iniziato una nuova storia con un altro, David. In realtà il rapporto tra i due non sta andando molto bene. Intanto l’unione di tutti i vicini contro i Quesada comincia a rompersi a poco a poco. Pascual e Liberto non credono nell’onestà di David e decidono di rompere il patto che avevano.

Una vita/ Anticipazioni 23 settembre: Acacias contro Aurelio, lui pensa a un piano...

Valeria, invece, mira al matrimonio dei Quesada, pensando sia l’unico modo per distruggerli, quindi incontra Genoveva a casa sua. La conversazione tra le due è molto dura: Valeria cerca di farle aprire gli occhi e di metterla contro il marito. Intanto Lolita pensa di essersi avvicinata abbastanza a Fidel e confida nel loro futuro insieme a Fabiana, una conversazione che Don Ramón ascolta, fino ad ora ignaro di quel legame tra loro. Inoltre, nonostante abbia presentato Dori come sua compagna ai vicini, Felipe continua a diffidare delle vere intenzioni dell’infermiera.

Una vita, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, Ángel che cerca di baciare Azucena, ma lei lo rifiuta. Come se non bastasse, Casilda rivela a Guillermo il motivo per cui Azucena ha deciso di smettere di parlare con lui (il motivo è noto, lo ha visto baciare Claudia, e non lo perdona). Aurelio, dopo quanto accaduto di recente, decide di incontrare i vicini del quartiere per mostrare loro i laboratori che sta costruendo e conta sul favore della stampa, che metterà una buona parola.

Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 23 settembre: Steffy sposerà Finn, Aurelio trema

Felipe decide di invitare a casa sua le persone a lui più vicine, e lo fa perché ha qualcosa di molto importante da raccontare: lui e Dori sono una coppia. Lolita, dopo aver appreso la notizia che Fausto Salazar è morto per mano della polizia, inizia ad avere dei sospetti su suo suocero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA