Una vita/ Anticipazioni 27 e 28 luglio: Genoveva in missione, David aggredito

Una vita, anticipazioni puntata 27 luglio: Genoveva in missione, David viene aggredito

Le anticipazioni della puntata di Una vita del 27 luglio rivelano che Valeria collabora con Genoveva per scovare notizie sul conto di Rodrigo, e quindi trovarlo. Una volta avuti tutti i dati che le servivano, Genoveva prosegue con il suo piano, quindi contatta Cuevas e gli affida una missione all’estero.

La donna, però, non sa che Marcelo sta agendo alle sue spalle: il maggiordomo, pur avendole giurato fedeltà, riferisce tutto al suo padrone Aurelio. Intanto, David subisce un’aggressione da parte di un sicario del Quesada, ma riesce a salvarsi grazie all’aiuto tempestivo di Jacinto. Moncho è partito e Lolita si sente malissimo. Ramon vorrebbe aiutarla a superare il dolore per la separazione.

Le anticipazioni della puntata di Una vita del 28 luglio rivelano che Felipe è sospettoso di Dori, proprio ora che stava iniziando a fidarsi di lei. Dopo aver origliato una sua telefonata, lui chiede spiegazioni, ma in qualche modo l’infermiera riesce a convincerlo che stava chiacchierando con Marina. Le sue bugie, tuttavia, sembrano venir smascherate quando uscendo di casa vede Dori intenta a parlare con Genoveva.

Intanto, Liberto annuncia a Rosina e Hortensia che i loro debiti sono estinti, ma mente a una delle sorelle; a Hortensia infatti non dice che ciò è stato possibile per merito di Pascual, che le due mal sopportano. Infine, infuriata con Guillermo per la sua uscita con Claudia, Azucena accetta di conoscere un nuovo pretendente, un tale di nome Angel Lopez Saldana.

Una vita, dove eravamo rimasti: Genoveva controlla sia Valeria che Marcelo

Nelle precedenti puntate di Una vita, proprio ora che aveva iniziato a fidarsi di lei, Felipe assiste involontariamente, e senza essere visto, a una telefonata di Dori molto sospetta che alimenta dei dubbi: cosa gli nasconde l’infermiera? E con chi sta parlando? Genoveva, intanto, non potendo mettere mani negli affari loschi del marito, ha deciso di cominciare a sabotarlo, e ha iniziato controllando da una parte la fragile Valeria, alla quale ha promesso di rintracciare Rodrigo, e poi Marcelo, che le ha promesso fedeltà.

Nonostante le insistenze di Lolita, che lo ha pregato di essere presente nella vita del nipotino, Ramon è ancora esitante nell’andare a salutare Moncho prima che parta.











