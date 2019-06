Una Vita/ Anticipazioni 27 giugno: Blanca impazzisce e rapisce un bimbo

Anticipazioni Una Vita 27 giugno 2019

Cosa accadrà nel corso delle anticipazioni di Una Vita in onda oggi, giovedì 27 giugno 2019? La telenovela iberica si presenta più angosciante del previsto, per colpa di alcuni colpi di scena che lasceranno il pubblico di Canale 5, davvero senza parole. Arturo metterà alle strette Silvia e le chiederà se è proprio certa di volere celebrare il matrimonio con lui. Nel frattempo Blanca è sconvolta per aver tentato di rapire un bambino dalle braccia di una perfetta sconosciuta, incontrata casualmente lungo il suo cammino. Il nuovo compito che riguarda Silvia, potrebbe seriamente mettere in pericolo il suo rapporto con Arturo. Il colonnello ha difatti mostrato una radicata gelosia nei confronti di Esteban, il giovane sopraggiunto ad Acacias per domandare aiuto all’ex spia. Come sempre, prima di continuare con la trama, vi ricordiamo che la telenovela in onda sulla rete ammiraglia, può essere visionato anche in “diretta” streaming e replica collegandovi al portale ufficiale di Mediaset Play oppure, scaricando l’applicazione per iOS e Android, in modo da poterla guardare anche in mobilità ovunque voi siate.

Una vita: Blanca impazzisce e rapisce un bambino che non è suo…

Le anticipazioni di Una Vita, ci fanno sapere della stanchezza della Reyes per via del comportamento del compagno e della sua ingiustificata fissazione ma è costretta a dargli rapidamente una risposta. Arturo la mette alle strette: deve dirgli se è certa di volerlo sposare oppure no. Il Valverde ha paura che la sua amata dolce metà, corrisponda i sentimenti per il giovane Marquez e che, attualmente, non abbia più come principale proposito quello di divenire sua moglie. Blanca nel frattempo, non si placa ed anzi, è sempre più certa che prima o poi riabbraccerà suo figlio. La giovane Dicenta ha raccontato a Leonor di essere convinta che il suo piccolo sia vivo e che qualcuno – presumibilmente sua madre – l’abbia raggirata sottraendoglielo con l’inganno. La ragazza impazzisce quando vede per strada una donna che tiene in braccio un bambino, con degli abiti molto paragonabili a quello del suo frugolo. Leonor e Paquito devono intromettersi e guidano Blanca sconvolta a riconsegnare il bambino alla madre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA