Una Vita/ Anticipazioni 27 luglio: Blanca uccide Ursula?

ANTICIPAZIONI UNA VITA 27 LUGLIO

Se Beautiful, Il Segreto e Bitter Sweet torneranno in onda solo lunedì 29 luglio durante il pomeriggio d’amore di canale 5, Una Vita non abbandona i propri fans e va in onda anche oggi, sabato 27 luglio, in prima serata su Rete 4, con una puntata ricca di colpi di scena che cambieranno le sorti di alcuni abitanti di Acacias, il quartiere in cui sono ambientare le vicende della famosa soap opera spagnola, sempre più amata dal pubblico italiano. Al centro della nuova puntata serale di Una Vita ci sarà Blanca che, dopo essere tornata in sè, sarà pronta a vendicarsi della madre Ursula pur di scoprire dove si trova il figlio Moises che la perfida ex domestica le ha sottratto subito dopo il parto. Cosa accadrà, dunque, con precisione nei due episodi inediti? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: BLANCA SI VENDICA DI URSULA?

Blanca, dopo essere stata vicina alla pazzia a causa del dolore per la morte del figlio che, in realtà, è vivo e vegeto, torna in sè e scopre da Diego che Moises che gli è stato sottratto subito dopo il parto, sta bene, ma nascosto in un luogo misterioso. Sicura che dietro il rapimento di suo figlio ci sia la madre Ursula, Blanca è pronta a tutto pur di ricongiungersi con il suo bambino e vendicarsi della madre. Ursula, non sapendo che Samuel l’ha tradita alleandosi con Blanca e Diego, si reca al cimitero con la figlia dove viene colta da un malore. Blanca, approfittando della situazione, la rinchude a Villa Alday, allo scopo di farsi dire la verità sulle sorti del piccolo Moises. Pur di scoprire dove si trova il figlio, Blanca è pronta anche a compiere un gesto estremo.

UNA VITA: LA SCOPERTA DI INIGO

Sulla scomparsa del piccolo Moises continua ad indagare anche il detective Riera che non perde di vista Ursula il cui atteggiamento comincia a insospettire anche gli altri abitanti di Acacias. Silvia, nel frattempo, tramite Augustina, tenta di capire i motivi dello strano comportamento di Arturo. Inigo, infine, si intrufola in soffitta e scopre che Pena ha finto di aver perso la memoria temendo che, ora, il vero Cervera sia pronto a vendicarsi di lui e Flora.



