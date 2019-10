UNA VITA / Anticipazioni 27 ottobre: Telmo smaschera Samuel

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Canale 5 trasmetterà un doppio appuntamento con Una Vita nel suo primo pomeriggio di oggi, domenica 27 ottobre 2019. La soap andrà in onda dalle 14.22 circa e offrirà ai telespettatori una visione di due ore, una ricca puntata su tutti gli abitanti di Acacias. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo che cosa è accaduto ieri: Lucia è sicura che Samuel le abbia nascosto la verità sulle sue intenzioni, ma il gioielliere le ricorda quanto l’abbia aiutata a scoprire tutto sulle sue origini. La ragazza concorda, ma ancora non riesce a capire chi abbia avvisato il giornalista dell’apertura del testamento dei Marchesi. Intanto, Casilda confida a Higinio di non sentirsi a suo agio nei panni da signora. Il medico le rivela di contro di aver temuto che in base al suo nuovo status, convincesse Maria a rinunciare al suo ruolo di domestica. Manipolata dal dottore, la ragazza inizia a riflettere sulle sue parole. Chiede però a Inigo di assumerla a La Deliciosa e visto che il cognato rifiuta, lo supplica di ricordarsi di lui nel caso in cui si liberasse un posto. Nei giorni successivi, Susana decide di parlare con Padre Telmo riguardo a Lucia, visto che non sa come comportarsi con lei, in quanto figlia di un incesto. Nonostante l’opinione del parroco, Susana vorrebbe che Lucia facesse pubblica ammenda per le sue origini scabrose. Sorpreso a dormire, Servante ha ancora degli attriti con Cesareo e si riattiva non appena sente la voce di Ramon. Il marito di Trini teme che possa compromettere la sua salute e lo rispedisce a letto perchè si riposi. Intanto, Rosina e Leonor discutono ancora riguardo a Rosina e al fatto che sia finita per chiedere lavoro a Inigo. La donan non ne vuole sapere, ma Liberto la fa riflettere sul fatto che Maximiliano abbia sempre scelto lei e non di certo Maria. Lucia invece cerca di sfuggire alla cugina, che di contro è preoccupata per le ultime novità. Celia vorrebbe inoltre che facesse penitenza, viste le sue origini e che dimostrasse rammarico.

A La Deliciosa, Flora continua a fare delle prove di recitazione sognando di diventare la protagonista della rappresentazione teatrale di Leonor. Servante decide quindi di parlare con la figlia di Rosina e propone che sia Felipe ad interpretare il suo personaggio. Nel frattempo, Ramon riferisce a Liberto di aver scoperto l’entità dell’eredità di Lucia. Poco dopo, Samuel sottolinea con il marito di Rosina di non avere alcuna intenzione di lasciar perdere Lucia. Espineira invece si presenta a casa di Telmo: sa che è stato lui a parlare con il giornalista. Intanto, Leonor chiede a Casilda di ritornare a casa, ma l’ex domestica pretende che Rosina le chieda scusa. Il parroco invece rivela al Priore di aver agito per spingere Lucia a non avere alternative e donare i suoi soldi alla Chiesa. A causa della pressione sociale, è sicuro che la ragazza si sbarazzerà dell’eredità in tutta fretta. Confinata a casa, Lucia continua ad avere dei conflitti con Celia. Le due donne però vengono interrotte da Carmen, giunta per riferire di un invito a cena di Samuel. La ragazza però scoppia a piangere, indecisa su cosa fare. Obbligata dalla figlia, Rosina chiede finalmente il perdono di Casilda. Samuel invece incontra Jimeno, l’uomo che ha assoldato perchè lo aggredisse.

UNA VITA ANTICIPAZIONI DEL 27 OTTOBRE 2019

I sospetti di Telmo su Samuel vengono alimentati quando il parroco lo sorprende a parlare con Jimeno. Intanto, Celia e Felipe si chiedono che fine abbia fatto Lucia, visto che la ragazza non ha dormito nella sua stanza. Scoprono solo in seguito che ha trovato riparo in soffitta, grazie al sostegno di Carmen. Lucia confida anche alla domestica di non avere piena fiducia in Samuel, un dubbio che verrà confermato poco dopo, quando Telmo le rivelerà dell’incontro fra il gioielliere e Jimeno. A casa Hidalgo invece è ritornato il sereno, dopo che Rosina ha trovato il coraggio di chiedere il perdono di Casilda. La rendita settimanale sarà utile perchè l’ex domestica faccia dei regali alle sue amiche, ma deciderà anche di darne una parte a Maria.

La domestica di Baeza però si ingelosisce quando vede che la figlia ha un ottimo rapporto con la madre di Leonor. Pentita delle parole di sdegno, Celia chiede scusa a Lucia e le giura che da adesso in poi sarà al suo fianco in ogni caso. Nel frattempo, Leonor porta avanti il progetto della rappresentazione teatrale con difficoltà, visto che nessuno degli attori sembra essere adatto. Solo Carmen riuscirà a colpirla, tanto che le affiderà il ruolo destinato a Lolita. Telmo invece decide di ottenere ogni informazione possibile su Samuel da Batan.



