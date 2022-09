Una vita/ Anticipazioni 27 settembre: Rodrigo sorprende Valeria e David insieme…

Una vita, anticipazioni puntata 27 settembre: Rodrigo sorprende Valeria e David insieme…

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 27 settembre, svelano che ora che è finalmente libero, Rodrigo può cercare di riconquistare Valeria, che sembra aver iniziato una nuova storia con un altro, David. Infatti, li vede baciarsi e ci rimane male. In realtà, il rapporto tra i due non sembra andare molto bene. Più tardi, Valeria si prende cura del marito, e David sente di essere d’intralcio, così decide di andare in una pensione mentre Rodrigo resta a casa.

Una vita/ Anticipazioni 26 settembre: Valeria mira a rompere l'unione dei Quesada

Rimasto solo, quest’ultimo decide di fare un’ispezione. Convinto di poter trovare delle informazioni che tradiscano David, quella che trova è molto diversa, poiché è una lettera che tradisce Valeria: in quello scritto, sua moglie, infatti, ammetteva di amare David. In quel momento, Rodrigo comincia a capire di aver perso la moglie per sempre.

Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 24 settembre: Paris e Zende, Felipe ha una novità

Una vita, anticipazioni puntata 27 settembre

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che il cattivo atteggiamento di Felipe fa esplodere Dori. L’infermiera non ce la fa più e anche se fa male, gli dice tutta la verità sulla lettera, lasciandolo senza parole. Nel frattempo, Lolita continua a indagare con Ramón, ma lui non le dice cosa sta combinando. Fidel non si fida completamente di Aurelio e rivela a Ramón i progressi che hanno fatto nell’operazione, scoprendo di aver catturato un giovanissimo anarchico.

Guillermo parla a Liberto, il quale si prodiga per dargli una mano a capire la situazione con Claudia e chiarire con Azucena. Messa alle strette, la ballerina svela di aver baciato il giovane solo perché Angel le aveva offerto in cambio una grossa somma di denaro…

Una vita/ Anticipazioni 23 settembre: Acacias contro Aurelio, lui pensa a un piano...

Una vita, dove eravamo rimasti: le minacce di Aurelio, Rodrigo finalmente libero

Nelle precedenti puntate di Una vita, Aurelio presenta a Gaztelu degli scatti compromettenti che mettono in mostra i suoi amori omosessuali, quindi lo minaccia: sul suo giornale dovrà sostenere la causa, altrimenti pubblicherà le foto. Intanto, David cerca di giocare al contrattacco, e propone invano al giornalista di vendicarsi svelando gli altarini di Quesada. Nel frattempo, Ignacio non perde il suo vizio e ora che è rimasto solo in casa, dà appuntamento alla sua amante per il giorno dopo.

Ora che è finalmente libero, Rodrigo può cercare di riconquistare Valeria, che nel frattempo si è legata, a sua insaputa, a un altro uomo, ossia David. Nonostante abbia presentato Dori come sua compagna ai vicini, Felipe continua a diffidare delle vere intenzioni dell’infermiera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA