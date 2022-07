Una vita/ Anticipazioni 28 e 29 luglio: Dori e Genoveva alleate? Felipe sospettoso…

Una vita, anticipazioni puntata 28 luglio: Felipe sospetta di Dori

Le anticipazioni della puntata di Una vita del 28 luglio rivelano che Felipe è sospettoso di Dori, proprio ora che stava iniziando a fidarsi di lei. Dopo aver origliato una sua telefonata, il legale chiede spiegazioni, ma in qualche modo l’infermiera riesce a convincerlo che stava chiacchierando con Marina. Le sue bugie, tuttavia, sembrano tradirla quando uscendo di casa la vede intenta a parlare con Genoveva. Le due sono alleate? E a quale scopo?

Nel frattempo, Liberto annuncia a Rosina e Hortensia che i loro debiti sono estinti, ma mente a una delle sorelle; a Hortensia infatti non dice che ciò è stato possibile grazie a Pascual, che le due mal sopportano. Infine, Azucena, infuriata con Guillermo per la sua uscita con Claudia, accetta di conoscere un nuovo pretendente, un tale di nome Angel Lopez Saldana.

Una vita, anticipazioni puntata 29 luglio: Azucena e Guillermo si lasciano?

Le anticipazioni della puntata di Una vita del 29 luglio rivelano che Felipe, dopo averla vista chiacchierare con Genoveva, chiede spiegazioni a Dori. L’infermiera riesce a rassicurarlo, dicendogli che non ha nulla di cui preoccuparsi. Felipe è ancora sospettoso, ma decide comunque di fidarsi e le chiede di raccontargli qualcosa di più di lei.

Intanto, Casilda informa Guillermo che Azucena ha un nuovo spasimante. Le tensioni tra i due ragazzi peggiorano quando lei lo accusa di tenere il piede in due scarpe, frequentando lei e intanto uscendo con Claudia. Una rottura tra i due sembra imminente. Intanto, Luis torna alla carica e cerca di convincere Inma a vendere.

Una vita: curiosità sulla soap spagnola

Una vita è una soap spagnola in onda in Italia dal giugno 2015 e ha all’attivo quasi 1500 puntate. In patria è una delle produzioni televisive più famose al pari de Il segreto. Il titolo originale di Una vita è Acasias 38, in riferimento al numero civico del ricco quartiere di Madrid, dove si svolgono le storie tra varie famiglie e gruppi di domestici a inizio ventesimo secolo. La soap è costituita da sette stagioni, in ognuna di esse si racconta una storia diversa con altrettanti personaggi.

In Italia, Una vita vanta di un incredibile successo che si consolida di anno in anno: dopo aver debuttato con una media del 20,83% di share, attualmente le puntate in onda su Canale5 raggiungono anche picchi del 25% di share.

