UNA VITA / Anticipazioni 28 ottobre: Lucia di nuovo nella trappola di Samuel?

Canale 5 trasmetterà una nuova puntata de Una Vita nel suo primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre 2019. La soap andrà in onda dalle 14:09 in poi, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Samuel si congratula con Jimeno per aver simulato la sua aggressione alla perfezione, ma non si accorge che Telmo lo sta osservando. Nel frattempo, Rosina parla a Casilda del padre e la riempie di lodi. Celia invece scopre che Lucia non ha dormito nella sua stanza e che Lolita non si è presentata al lavoro. Nonostante il suo nuovo stato da signora, l’ex domestica continua a intromettersi nella gestione della casa e finisce per trattare male la nuova cameriera. Dopo aver trascorso la notte in soffitta, Lucia confida a Carmen di credere che Samuel possa aver sempre saputo il suo segreto. La domestica però crede che sia cambiato rispetto ad un tempo. Intanto, Trini rivela a Lolita di essere interessata all’opera di Leonor, ma Ramon teme che sostenere quella storia così scabrosa potrebbe danneggiare i suoi affari. Poco dopo, Casilda consegna alle amiche i regali che ha acquistato con la prima parte della sua rendita. Fabiana si irrita però quando vede che la ragazza ha deciso di dare il resto dei soldi a Maria. Più tardi, Carmen decide di mentire a Samuel riguardo alla confidenza che le ha fatto Lucia, mentre Telmo parla con Celia per capire il da farsi. Il parroco scopre poi che Jimeno è un usuraio e poi riferisce tutto a Lucia. Una volta sola, la ragazza scoppia a piangere.

Disperata, Lucia confida a Carmen di sentirsi del tutto sola e di credere che anche Samuel stia al suo fianco solo per interesse. Così Fabiana decide di parlare direttamente con Celia. Intanto, l’omelia di Telmo scuote le coscienze di Acacias, tanto che Trini ricorda a Susana di come anche suo figlio sia frutto di una colpa. Durante la prova di Flora, Leonor nota che Servante ha fatto alcuni errori nell’interpretare la sua parte. Decide di coinvolgere Pena per il dialogo con la fidanzata, ma non riesce a convincerlo a recitare nell’opera. Dopo una giornata trascorsa con Casilda, Rosina non fa che sorridere e mostrare una felicità senza pari. Le due donne incontrano anche Maria, che nel vederle insieme inizia a provare una forte gelosia. Una volta sole, Maria sottolinea alla rivale di essere lei la madre di Casilda, ma Roina le ricorda invece di averla abbandonata per tanti anni. Higinio incita poi la domestica a continuare a seguire solo il loro piano di impoverire Rosina. Durante il provino di Lolita, Leonor trova in Carmen l’attrice perfetta e decide di darle la parte della protagonista Heliodora. Dopo aver sorpreso Samuel a parlare con Jimeno, Telmo decide di interrogare quest’ultimo riguardo al loro legame.

UNA VITA ANTICIPAZIONI DEL 28 OTTOBRE 2019

Nella soap Una Vita nonostante abbia trovato in Carmen la sua protagonista, Leonor continua a mandare avanti le prove della sua opera con estrema difficoltà. Non solo gli attori scelti non si dimostrano quasi del tutto all’altezza della situazione, ma deve anche frenare le iniziative di Servante, che finisce sempre per oltrepassare i limiti. Intanto, Lucia si interroga su chi sia davvero Samuel. L’uomo che ha incontrato l’usuraio in segreto, come le ha detto Padre Telmo, oppure quell’uomo apprensivo che ha fatto un sacco di domande a Carmen sul suo stato d’animo? Il parroco tra l’altro ne ha approfittato per avvicinare Jimeno e presto o tardi scoprirà forse la verità sul suo rapporto con Samuel, arrivando così ad ottenere le prove della sua colpevolezza. Purtroppo prima che ciò accada, Alday riuscirà ad usare il suo fascino per far cedere la tanto ingenua Lucia.



