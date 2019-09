UNA VITA/ Anticipazioni 28 settembre: Liberto delira, è grave?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 28 SETTEMBRE

I fan di Una Vita possono di nuovo mettersi comodi davanti al televisore per assistere ad una nuova puntata. Oggi, sabato 28 settembre 2019, la soap ritornerà dalle 14:06 sul piccolo schermo di Canale 5. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo che cosa è successo ieri: Samuel è ancora sconvolto e Carmen non è riuscita nemmeno a curargli le ferite. L’umore è nero, ma per lo meno si è curato. Prima di andare alla galleria, trova Lucia in casa pronta ad aspettarlo. La ragazza teme che possa avere un nuovo crollo nel vedere le macerie e cerca di convincerlo a tenersi lontano dal posto. Riceve però un doppio rifiuto, visto che Samuel non intende averla al suo fianco durante la visita. Lucia chiede poi a Carmen di rimanere vigile, preoccupata che l’uomo possa avere una ricaduta. In ospedale, Ramon è rimasto in attesa della moglie per tutta la notte. Non ci sono però notizie di Trini da diverse ore e inizia a temere il peggio. Intanto, Flora e fidanzato ripensano al pericolo da cui sono riusciti a sfuggire grazie ai titolari. Per questo vogliono sostenere Trini e la sua famiglia: Antonito teme che il silenzio dei medici nasconda qualcosa di brutto. A casa di Rosina, tutti fanno a gara per dare da mangiare a Liberto ad ogni costo. Susana lo imbocca, Rosina lo incita. Solo Leonor vuole un po’ di tranquillità per il patrigno. Nonostante abbia ragione, Liberto decide di permettere alla moglie e alla zia di fare come meglio credono.

Lucia invece si confida con gli amici riguardo al suo incontro con Samuel. L’ha trovato teso e diffidente, forse persino vendicativo. Don Felipe crede che lascerà le indagini alla Polizia, ma anche che dovrà fare conti con l’improvvisa povertà. Lucia decide quindi di contribuire con i suoi soldi alla risalita dell’amico. Intende mettergli a disposizione la rendita, ma Celia e Felipe cercano di farle cambiare idea. A casa di Trini, Ramon è sempre più nervoso perchè Antonito e Fabiana cercano di farlo riposare a forza. Il figlio gli fa notare in particolare che la notizia dell’esplosione sia giunta anche alle orecchie della sorella. Solo così Ramon decide di sedersi e scriverle una lettera. L’ospedale però invia un biglietto positivo pochi minuti dopo: Trini sta bene ed è in ripresa. Nel frattempo, Rosina propone al marito di ritornare nel suo vecchio appartamento. Solo dopo nota che dal sangue di Liberto esce del sangue e decide di riportarlo subito in ospedale. Don Felipe invece fa una breve visita a Samuel, ma le sue parole non gli sono di nessun aiuto. Anzi l’amico è più disperato che mai e vuole stare da solo per riflettere su quanto accaduto. Per questo caccia in malo modo sia lui che la domestica.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI DEL 28 SETTEMBRE 2019

Abbiamo gridato al miracolo troppo presto. O meglio lo hanno fatto Rosina e tutti i familiari di Liberto, che ora si ritrovano a fare i conti con una nuova e amara realtà. Il patrigno di Leonor non sta di certo bene e le sue condizioni di salute peggioreranno più del previsto. Una volta ritornato in ospedale, i medici sceglieranno di non occuparsi più di tanto del paziente. Liberto però sembra avere qualcosa che non va anche a livello mentale, visto che è colto da preoccupanti deliri. Anzi inizierà persino a parlare di una moneta antica più che preziosa, di cui nessuno sa nulla. Sorte inversa invece per Trini, che dopo aver fatto preoccupare famiglia e domestica è finalmente pronta per ritornare a casa. La soap però accenderà di nuovo le luci anche sul giallo che riguarda Lucia e quel ritratto dei Marchesi in cui è presente anche la collana della madre. Una confessione in parrocchia le permetterà di scoprire che Padre Telmo è colui che l’ha salvata.



