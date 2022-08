Una vita/ Anticipazioni 29 agosto: Rodrigo vede Valeria e David baciarsi…

Una vita, anticipazioni puntata 29 agosto: Rodrigo vede Valeria e David insieme…

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 29 agosto, svelano che Rodrigo Lluc è arrivato ad Acacias grazie a Genoveva, che dopo un’indagine approfondita da parte di Cuevas, il suo fidato investigatore, ha trovato lo scienziato fuori dal Paese. Tuttavia, quello che si aspettava essere un incontro felice ed emozionante con la moglie dopo mesi di separazione, non sarà per essere come previsto per Rodrigo quando scoprirà sua moglie in compagnia di un altro uomo.

Una vita/ Anticipazioni 26 agosto: Genoveva ricatta Ignacio, lei vuole abortire ma...

Valeria e David sembrano più vicini che mai. La coppia ha deciso di restare nel quartiere e opporsi agli ostacoli imposti da Aurelio. David sa che è inutile aspettare che il Quesada sia morto, quindi decide di sferrare il primo colpo… e sarà contro Mañas, lo scagnozzo di Aurelio che sta attaccando le attività dei vicini per costringerli a vendere.

Una vita/ Anticipazioni 25 agosto: Genoveva incontra Rodrigo, una notizia per Valeria

Una vita, anticipazioni puntata 29 agosto: tra Genoveva e Aurelio è guerra aperta

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi, 29 agosto, svelano inoltre che a casa Quesada è in corso un’altra guerra, quella tra Genoveva e Aurelio. Anche se l’uomo ha un alleato importante, il suo maggiordomo, non possiede però l’intelligenza della moglie, che è sempre un passo avanti a lui. Intanto, Ramón e Fidel continuano i loro piani per ristabilire l’ordine. I loro incontri non passano inosservati da Lolita.

Allo stesso tempo, Liberto non ce la fa più e decide di dire a Hortensia la verità su Pascual una volta per tutte. Felipe continua a star meglio grazie a Dori. L’avvocato scopre che l’infermiera è innamorata di lui e decide di affrontarla. Ricambierà i suoi sentimenti?

Una vita/ Anticipazioni 24 agosto: Ramon trama qualcosa con Fidel, Lolita...

Una vita, dove eravamo rimasti: Genoveva rintraccia Rodrigo

Nelle precedenti puntate di Una vita, Genoveva rintraccia Rodrigo, grazie a un telegramma ricevuto. La donna, però, non sa che Marcelo sa tutto, e che dirà ogni cosa ad Aurelio. A quel punto, il Quesada ordina a Marcelo di osservare scrupolosamente i passi della moglie in modo da poter anticipare le sue mosse. Hortensia è esasperata e non ne può più di Pascual, così decide di affrontarlo.

Infine, Genoveva ricatta Ignacio: lei vorrebbe abortire, non vuole avere il bambino di Aurelio, e non vuole portare avanti la gravidanza. Quando lui però si rifiuta, la donna non esita a ricattarlo: se non otterrà ciò che desidera, lo minaccia di rivelare tutti i suoi tradimenti ad Alodia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA