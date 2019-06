Una Vita/ Anticipazioni 29 giugno: un’epidemia mette in ginocchio Acacias?

ANTICIPAZIONI UNA VITA 29 GIUGNO

Sabato 29 giugno, alle 21.30 su Rete 4, va in onda una doppia puntata serale di Una Vita. Il sabato sera di Rete 4 continua così ad essere dedicato alle emozioni e ai colpi di scena della soap opera spagnola che, anche in questo nuovo appuntamento, avrà tra i protagonisti Blanca e Diego. Quest’ultimo propone a Blanca di lasciare Acacias, il quartiere che le ha provocato tantissimo dolore, e partire per la Svizzera per raggiungere il padre Jaime. Samuel viene a sapere tutto e ne parla subito a Ursula: se, infatti, Diego riuscisse a portare via Blanca, il loro piano di farla impazzire salterebbe. L’ex domestica, però, ha già in mente un modo per evitare che Diego faccia saltare i suoi progetti.

UNA VITA: BLANCA DECIDE DI PARTIRE

Ursula, decide di agire per riconquistare la fiducia degli abitanti di Acacias e, grazie ai suoi contatti con la curia, progetta un’orazione pubblica di Cristina Novoa per gli abitanti del quartiere di Acacias. Blanca, quando scopre che la madre custodisce un’immaginetta del patrono dei neonati, continua a pensare che le tenga nascosto suo figlio. Consapevole che restare ad Acacias potrebbe farla impazzire, Blanca decide di partire con Diego. Quando Samuel lo scopre, pensa di essere spacciato, ma Ursua, per guadagnare tempo, decide di condurre la figlia sulla tomba della presunta figlia morta per far leva sui suoi sensi di colpa.

UNA VITA: LA SCELTA DI ARTURO PER SILVIA

Nella puntata serale di Una Vita, spazio anche a Silvia, nonostante i dubbi, decide di restare con Arturo, ma gli chiede di essere meno geloso. Arturo accetta le condizioni della donna e per riconquistare la sua fiducia propone a Esteban di riprendere i lavori della commissione. Dopo l’installazione del telefono in casa Valverde, cominciano le telefonate ai familiari dei prigionieri spagnoli, ma l’operazione risulta difficoltosa. Sivia e Arturo decidono così di organizzare un ricevimento per raccogliere fondi. Il colonnello, inotre, decide di stravolgere il proprio look per poter competere con Esteban. Nel corso della presentazione del libro di Leonor, irrompe inaspettatamente Peña che si dimostra molto interessato. Pena, inotre, scopre di avere molto talento nekla preparazione dei dolci e, nel frattempo, capisce di essere molto attratto da Flora.





