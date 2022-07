Una vita/ Anticipazioni 29 luglio: Felipe decide di fidarsi di Dori

Una Vita, puntata del 28 luglio, ecco dove eravamo rimasti: la telefonata segreta tra Dori, tra dubbi e menzogne…

Nella scorsa puntata, del 28 Luglio, di Una vita, una telefonata misteriosa ha scombussolato i rapporti tra Felipe e Dori. Se, da un lato Felipe, grazie all’aiuto di Dori, sta decisamente migliorando il suo stato di salute, dall’altro però si trova molto stressato e scombussolato per i dubbi che nutre su di lei. Ad alimentarli una telefonata misteriosa che l’avvocato origlia… Felipe, deciso, chiede spiegazioni della chiamata alla stessa Dori ma, l’infermiera, elude il discorso e lo convince che era intenta in una semplice telefonata con Marina.

Poco dopo però la bugia di Dori sembra cadere: l’infermiera infatti esce a fare due passi e Felipe la vede parlare con Genoveva. Cosa avranno da dirsi le due? L’avvocato si convince che ci sia sotto qualcosa… Contemporaneamente abbiamo anche Liberto che dice a Hortensia e Rosina che i loro debiti sono stati saldati ma, omette che ha prestare i soldi è stato Pascual. E infine la vicenda di Azucenda che, stufa dei litigi con Guillermo, decide di conoscere un nuovo pretendente: Angel Lopez Saldana.

Una vita, anticipazioni puntata del 29 luglio: Dori e Felipe si conoscono meglio, Guillermo e Azucena tentano un chiarimento…

Le anticipazione della puntata del 29 luglio di Una vita rivelano che Felipe, ancora un po’ dubbioso e determinato a voler arrivare in fondo alla faccenda, torna con Dori sull’argomento della chiamata tra lei e Genoveva. L’avvocato incalza così l’infermiera cercando di farsi dare delle nuove risposte. Dori continua a rassicurarlo e gli giura di non aver alcun tipo di rapporto con la Salmeron. Arreso Felipe decide di fidarsi e chiede a Dori di farsi conoscere meglio, e di raccontargli qualcosa di personale, nel profondo però, continua a nutrire dei dubbi…

Contemporaneamente invece Caslinda avvisa Guillermo del nuovo pretendente di Azucena: l’affascinante Angel Lopez Saldan. Dopo aver appreso la notizia Guillermo, ingelosito, decide di andare a parlare con Azucena. I due si vedono ma l’incontro non sembra affatto andare per il meglio, lei è ancora molto arrabbiato e continua ad accusare Guillermo di non voler prendere una posizione netta nei suoi confronti.











