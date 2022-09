Una vita/ Anticipazioni 29 settembre: Felipe sospetta di Dori, spunta una lettera…

Una vita, anticipazioni puntata 28 settembre: Rodrigo ha un malore, e Valeria…

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 28 settembre, svelano che dopo aver sorpreso Valeria tra le braccia di David, Rodrigo ha un malore, sviene e si accascia a terra. La coppia gli presta soccorso, dandogli tutte le cure possibili. Poi Valeria capisce che deve restare sola col marito: lo ha ferito, e ora spetta a lei farsi perdonare. A malincuore, manda via David, che decide di stabilirsi in una pensione, almeno finché le cose tra i due non si saranno sistemate.

Una vita/ Anticipazioni 27 settembre: Rodrigo sorprende Valeria e David insieme...

A casa, Valeria si prende cura di Rodrigo, ma quest’ultimo, una volta rimasto solo, si mette a perquisire l’appartamento; in camera, poi, scopre una lettera in cui la moglie ammetteva di amare un altro uomo. A quel punto, il marito capisce che si tratta di David. Rodrigo quindi realizza che potrebbe aver perso per sempre l’amore di Valeria.

Una vita/ Anticipazioni 26 settembre: Valeria mira a rompere l'unione dei Quesada

Una vita, anticipazioni puntata 29 settembre: Dori nasconde ancora qualcosa a Felipe

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che Felipe ricomincia a sospettare di Dori, proprio ora che i due erano usciti allo scoperto come coppia. E quando trova una lettera, lui inizia a farle delle domande che la infastidiscono. L’infermiera si sente controllata, e non le piace questo atteggiamento, tanto da infuriarsi con lui.

Nel frattempo, Lolita continua a indagare con Ramón, ma lui non le dice cosa sta combinando. Fidel non si fida completamente di Aurelio e rivela a Ramón i progressi che hanno fatto nell’operazione, scoprendo di aver catturato un giovanissimo anarchico.

Beautiful e Una vita/ Anticipazioni 24 settembre: Paris e Zende, Felipe ha una novità

Una vita, dove eravamo rimasti: Rodrigo finalmente libero

Nelle precedenti puntate di Una vita, Rodrigo è finalmente libero e può provare a riconquistare sua moglie. Tuttavia, Valeria e David si fanno vedere insieme in strada, e quando lui li sorprende baciarsi, per poco non si sente male… Intanto, Guillermo parla a Liberto, il quale si prodiga per dargli una mano a capire la situazione con Claudia e chiarire con Azucena. Messa alle strette, la ballerina svela di aver baciato il giovane solo perché Angel le aveva offerto in cambio una grossa somma di denaro. Azucena, nascosta, ascolta tutto ed esce allo scoperto, facendo quindi pace con Guillermo.

Nonostante abbia presentato Dori come sua compagna ai vicini, Felipe continua a diffidare delle vere intenzioni dell’infermiera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA