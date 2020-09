Una Vita/ Anticipazioni 29 settembre: Liberto scagionato da tutto

Una Vita, anticipazioni puntata 29 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 29 settembre, il giudice pronuncia la sua sentenza scagionando Liberto da ogni accusa: la testimonianza di Genoveva si è rivelata fondamentale e così ora tutti sanno di che pasta sia fatta Alfredo Bryce e quali siano le sue trame contro tutti gli abitanti di Acacias. Mentre il Seler ora può dedicarsi alla sua priorità, ossia riconquistare la moglie Rosina che ha contribuito alla sua assoluzione con una toccante testimonianza, Genoveva vive momenti particolarmente difficili perché suo marito Alfredo urla davanti a tutti che nessuno tradisce un Bryce e che questo affronto verrà sicuramente vendicato. La vendetta di Alfredo non si fa attendere perché il banchiere capisce che il cambiamento così repentino della moglie è legato ad un suo avvicinamento all’avocato Felipe, artefice della scarcerazione dell’amico Liberto. Per questo motivo convoca Marcia e le intima di dirle che rapporto intercorre fra Genoveva e Felipe ma la domestica brasiliana si sta innamorando del suo padrone e quindi è molto restia a dare informazioni, tanto che il Bryce la minaccia apertamente.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Il processo di Liberto inizia e il giudice vuole sentire innanzitutto di nuovo Ursula che conferma di aver assistito alla violenza del Seler sulla sua signora. Felipe controbatte facendo testimoniare Casilda e Agustina che dicono che la domestica di casa Bryce al momento della presunta violenza era in soffitta con loro ma il giudice però non ammette la loro testimonianza, ritenendole troppo implicate visto che sono al servizio dell’imputato e del suo avvocato. A questo punto, però, Felipe ha l’asso nella manica in quanto chiama a testimoniare Fabiana che mente dicendo di essere stata presente in soffitta insieme a Casilda, Agustina e Ursula durante la presunta violenza. Subito dopo è la volta della testimonianza di Rosina che racconta di un Liberto che ha avuto un momento di difficoltà e debolezza ma che è sempre stato un marito molto attento. Infine Felipe chiama a testimoniare Genoveva che, pur non ammettendo di aver mentito sulla violenza, comunque rilascia una testimonianza molto dubbia che è chiaramente a favore di Liberto. Mentre il giudice si ritira per deliberare, tutti commentano che sembra che le cose stiano volgendo al meglio per poter scagionare l’innocente Seler.

A casa Palacios Carmen e Ramon pensano che Lolita abbia una brutta malattia perché la donna ha sentito la nuora raccontare a Fabiana di essere stata da un medico. A quel punto la ragazza deve confessare che non ha alcuna brutta malattia ma è solo incinta: tutta la famiglia festeggia e Ramon ne approfitta per dire alla nuora che ora avrà anche modo di tornare a lavorare perché hanno i soldi per poter ricomprare la bottega. Cinta invece è sempre più preoccupata perché vede Emilio molto distante e ha paura che non sia più innamorato di lei. Per questo motivo prima tenta di parlare con Comino nella speranza che la ragazza le racconti qualcosa del fratello ma poiché la giovane resta molto sulle sue perché ha avuto da Felicia indicazioni di non dire nulla, Cinta decide di passare al contrattacco. Intercetta Emilio fuori dal locale e gli chiede che cosa abbia e perché è sempre così sfuggente e non desidera trascorrere il tempo con lei: forse non la ama più? Il Pasamar nega decisamente questa possibilità confermandole tutto il suo amore ed è sul punto di rivelarle chi sia Ledesma e perché lui lo tema tanto ma mentre sta per aprirsi vede in lontananza proprio Ledesma che li spia: a quel punto si blocca e scappa via.



