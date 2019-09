UNA VITA / Anticipazioni 29 settembre: Liberto sotto ai ferri, paura anche per Trini

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 29 SETTEMBRE

Doppio appuntamento per i fan di Una Vita, di ritorno su Canale 5 nel primo pomeriggio di oggi, domenica 29 settembre 2019. La soap andrà in onda con due episodi dalle 14:24, ma prima di scoprire le anticipazioni rivediamo che cosa è accaduto ieri: Lucia ripensa ancora al quadro ed al ciondolo della madre, ma ritorna al presente grazie all’incontro con Susana, in pena per la salute di Liberto. La ragazza evita anche di dire a Celia la verità sulle sue recenti scoperte, ma solo di voler rivedere Samuel. Intanto, Trini si sta riprendendo sempre più in fretta e riesce persino a ritrovare la sua voglia di fare degli scherzi a Ramon. Tempo dopo, Casilda informa invece Inigo e Lucia che Liberto è stato ricoverato di nuovo e l’uomo decide di raggiungere l’ospedale, lasciando all’amica il compito di pensare alla Deliciosa. Nel frattempo, Liberto continua a vaneggiare e dimostra di non ricordare alcuni eventi, come il fatto che il primo marito di Rosina sia morto. Ad un certo punto diventa ossessionato da una moneta antica e romana che conservava all’interno di una delle sue scarpe, per poi crollare sul pavimento, svenuto. Solo così i medici decidono di visitarlo, dato che il personale è ridotto e ci sono ancora molti feriti gravi a causa dell’attentato. La fortuna sorride invece a Trini, che riesce finalmente a ritornare a casa. Le belle notizie non sono finite: gli anarchici sono stati arrestati. Anche se non influenza il dramma di Samuel, sempre più povero e senza via d’uscita.

Il giovane Alday però riesce a mostrarsi positivo di fronte a Lucia, a cui rivela di essere certo di poter affrontare i debiti con il patrimonio di famiglia. Carmen però dubita che il suo signore sia connesso con la realtà. Mentre parla con Celia, Lucia ricorda poi d’improvviso di aver rischiato la vita durante l’esplosione: era alla ricerca dei resti del quadro ed uno sconosciuto l’ha salvata appena in tempo. Decide così di andarsi a confessare. Rosina invece non ha ancora notizie di Liberto e Leonor cerca aiuto ovunque per riuscire a fare pressioni ai medici. Mentre Lucia si trova in chiesa, Celia rivela a Felipe di essere preoccupata per l’amica e di temere che sia innamorata di Samuel. Quest’ultimo intanto scrive su richiesta di Ramon una lettera all’ospedale, nel tentativo di risolvere il silenzio su Liberto. I medici riferiscono così a Rosina e Leonor che l’uomo ha un edema cerebrale e che va operato. Nel corso della confessione, Lucia parla a Padre Telmo del quadro e del ciondolo. Il prete le suggerisce di chiedere al padrino qualsiasi informazione sulla croce. Le rivela poi di essere stato lui a salvarla dal crollo del tetto della galleria.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI DEL 29 SETTEMBRE 2019

L’incontro fra Padre Telmo e Lucia non si concluderà in chiesa. Il prete intende infatti presentarsi agli abitanti di Acacias e fare un’orazione per le vittime dell’attentato. Prometterà inoltre alla ragazza che farà delle ricerche sulla sua croce. Rosina, Leonor e Susana invece sono sempre più preoccupate per Liberto, che dovrà finire sotto ai ferri per un grave problema al cervello. Per fortuna le tre donne possono contare sul dottor Higinio, ma ciò non basta per tranquillizzarle. Anche se Trini si è ormai ripresa alla grande, Celia teme che possa avere una ricaduta oppure che la situazione peggiori all’improvviso come è accaduto a Liberto. Per questo tenta di convincere l’amica a farsi visitare da un medico, ma Trini è decisa a rimanere a casa. Solo se starà male di nuovo sceglierà di chiedere un consulto. Nel frattempo, Samuel continua a dimostrarsi sicuro di poter saldare i debiti della galleria vendendo solo due proprietà di famiglia. Ramon e Felipe evitano di dirgli il loro vero pensiero, ovvero che la vendita non basterà per saldare i conti.



