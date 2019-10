Una vita/ Anticipazioni 3 ottobre: Higinio darà una festa? I soldi…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 OTTOBRE

Le vicende dei protagonisti di Una vita tornano nel pomeriggio di Canale 5 alle 14.10 di oggi, giovedì 3 ottobre. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri. Liberto viene ufficialmente dichiarato fuori pericolo. L’operazione ha avuto risultato positivo e Rosina finalmente può rilassarsi. Il marito è salvo grazie al dottor Higinio, arrivato ad Acacias per occuparsi del Seler. Grazie al successo dell’operazione, il medico viene accolto come un eroe ad Acacias. Per ringraziarlo, Rosina gli affitta l’appartamento del colonnello Valverde a un prezzo irrisorio. Ma Higinio, in difficoltà finanziare non si trova a suo agio nel ricco quartiere. Higinio, trasferitosi insieme alla sua collaboratrice Maria, si rivela presto un uomo misterioso: cosa nascondono i due nuovi arrivati? Rosina ha chiesto al dottore di dare una festa per farsi conoscere dagli altri inquilini ma sembra proprio che il dottore non sappia bene gestire questo tipo di cose e non avrebbe nemmeno i soldi per farlo. Sarà a questo punto che inizieremo a conoscere la sua versione e le sue bugie… e tutto cambierà.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI: TRINI DARA’ IL GRANDE ANNUNCIO?

Nella nuova puntata di Una vita per il Palacios arriva una bella notizia. Su insistenza di Fabiana e Celia, Trini decide di andare dal medico per scoprire l’origine del suo malessere. La donna scopre di essere incinta, ma non sa come comunicare la notizia a Ramon. Trini decide di organizzare una cena romantica e chiede a Flora e Iñigo di affittare la Deliciosa per l’occasione. Ma la serata non va nel migliore dei modi: Trini non trova il coraggio di dire la verità a Ramon, che non sembra per nulla desideroso di avere altri figli. Come reagirà Palacios quando scoprirà che sta per diventare nuovamente padre?

