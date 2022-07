Una vita/ Anticipazioni 30 luglio: David e Valeria fuggono via da Acacias

Come sempre questo pomeriggio su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata, la numero 1440, di Una Vita, la soap spagnola che puntata dopo puntata è entrata nel cuore di tutti gli spettatori. Nella puntata andata in onda ieri, venerdì 29 luglio 2022 Felipe ha chiesto un chiarimento a Dori dopo averla vista parlare con Genoveva. La donna però non si sbilancia e si limita solo a rassicurarlo.

Intanto Casilda ha fatto capire a Guillermo che Azucena sta avendo a che fare con un nuovo pretendente, e quando i due si incontrano le cose peggiorano e Azucena accusa l’uomo di avere il piede in due scarpe, una cosa che non le va per nulla bene e per cui si è molto arrabbiata.

Anticipazioni Una vita, 30 luglio 2022

Nella nuova puntata di Una vita che andrà in onda questo pomeriggio Luis cerca di convincere Inma a vendere ma la donna sembra intenzionata a non voler cedere, così l’uomo arriva alle minacce e solo a quel punto interviene Pascual. Genoveva intanto scopre dell’aggressione a David e accusa ad Aurelio di volerle rovinare i piani.

Per essere sicura che nessuno cerchi nuovamente di metterle i bastoni tra le ruote Genoveva si assicura che Aurelio sappia quanto lei sia determinata. Nel frattempo Ramon annuncia a Fidel di voler collaborare insieme a lui con un nuovo piano contro gli anarchici mentre David e Valeria si rendono conto che l’unica possibilità per loro è quella di fuggire da Acacias ed evitare altre rappresaglie da parte di Aurelio.

