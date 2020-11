Una Vita/ Anticipazioni 30 novembre-6 dicembre: Mauro trova un indizio

Una Vita, anticipazioni puntate 30 novembre-6 dicembre

Nelle puntate di Una Vita di questa nuova settimana, che va dal 30 novembre al 6 dicembre, Mauro trova un indizio grazie a un suo conoscenze e pensa di sapere dove sia tenuta Marcia. Quando però raggiunge il casolare non trova nessuno, per cui si convince sempre di più che implicata in tutto questo ci sia anche Ursula. Felipe, intanto, fa finta di essersi ormai rassegnato alla perdita di Marcia per non dare modo a Genoveva e alla sua domestica di poter sospettare qualcosa. Mauro, intanto, viene a conoscenza di un certo Cesar Andrade, un trafficante di esseri umani che potrebbe essere coinvolto nella sparizione della fidanzata dell’amico. Ramon annuncia a tutti che l’assicurazione ha finalmente dato i suoi frutti e così tutti festeggiano la ritrovata ricchezza. Emilio, sempre molto in pena per le sorti della madre, si confida con Jose e gli racconta tutto quello che è successo. Per questo motivo Jose, anche nel rispetto dei sentimenti che Cinta prova per lui, gli dice che è disponibile ad aiutarlo in qualunque modo. Le discussioni fra Lolita e Carmen si fanno sempre più violente e raggiungono il culmine quando Carmen si rifiuta di rimettere in scena un sogno che ha fatto la nuora qualche notte prima e che, secondo le usanze del suo paese, potrebbe rivelare qualcosa di importante sul futuro nascituro.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita? Mauro dice a Felipe che pensa che Genoveva sia coinvolta nel rapimento di Marcia. In un primo momento l’avvocato non vuole crederci, poi le spiegazioni dell’ex poliziotto lo convincono sempre di più. I due si accordano per continuare a indagare nel più totale riserbo, senza però dare troppo nell’occhio per non rischiare di farsi scoprire. Bellita va al ristorante di Felicia per dire alla donna, sua eterna rivale, che ha saputo del suo prossimo matrimonio, al quale ha acconsentito per rendere Emilio libero di sposare Cinta: le dimostra tutta la sua solidarietà e si dichiara disponibile ad essere vicina a Felicia come meglio può. Felipe incontra la Salmeron per strada e le dice che il loro progetto per rimpatriare i soldati sta andando per il verso giusto. Genoveva ne approfitta per chiedergli come stia e l’avvocato le dice che si sta convincendo che la ragazza si sia allontanata volontariamente e che lui debba solo guardare al futuro. Ursula li osserva da lontano e chiede notizie alla sua padrona e la Salmeron è lieta di dirle quello che ha saputo dall’avvocato, dicendosi fiduciosa di riuscire a riconquistare la fiducia dell’avvocato. Marcelina inizia ad avere seri dubbi sul rapporto fra Arantxa e Jacinto, non sapendo che la domestica di casa Dominguez lo ricatta per non rivelare alla moglie le sue scarse performance sportive.

Casilda va al Nuovo Secolo per ordinare da parte di Rosina dei pasticcini e degli stuzzichini per la riunione che nel pomeriggio si terrà a casa di Ramon: il Palacios vuole dare una notizia a tutti i vicini di Acacias e in tanti sperano che si tratti dei dividendi delle assicurazioni. Anche Casilda è felice perché Liberto le ha promesso che, dopo aver ricevuto i soldi delle assicurazioni, le pagherà tutti gli stipendi arretrati. Mentre le due scherzano sulla riunione, arriva Donna Susana e per sbaglio Casilda si lascia sfuggire una cosa su Lolita e il suo nervosismo. Questa affermazione stuzzica la curiosità della dama che le fa il terzo grado per saperne di più. In effetti le cose fra Lolita e Carmen vanno sempre peggio: per quanto Carmen cerchi di fare di tutto per non far irritare la nuora, Lolita trova sempre il pretesto per potersi scontrare con la moglie di Ramon e confessa a Fabiana e ad Agustina che questo modo di fare così accondiscendente la fa irritare ancora di più.



