UNA VITA / Anticipazioni 30 settembre: Lucia è sempre più vicina a Padre Telmo

UNA VITA, ANTICIPAZIONI DEL 30 SETTEMBRE 2019

Una Vita ritorna nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 settembre 2019, su Canale 5. I fan della soap spagnola potranno seguire le novità grazie alla nuova puntata: che cosa ci dicono le anticipazioni? Nelle ultime puntate abbiamo visto come il rapporto fra Padre Telmo e Lucia sia diventato sempre più stretto. Per la ragazza il motivo è molto semplice e riguarda la volontà di scoprire qualcosa di più sulla madre, oltre che sul suo legame con i Marchesi. Gli sguardi che i due si sono scambiati a La Deliciosa però lasciano intuire qualcosa di diverso. Non è strano credere che Lucia possa ammirare il parroco di Acacias, soprattutto perchè l’ha salvata da morte certa durante l’esplosione. Peccato che lo stesso sguardo lo abbia anche il giovane prete, che rischia di allontanarsi sempre di più dai voti. Scopriremo a fatica quale sia il vero intento di Padre Telmo: sarà un personaggio ricco di sorprese, ma dovremo attendere. Per adesso ci basti sapere che Lucia deciderà di ricambiare l’aiuto del curato, cercando una domestica che possa aiutarlo nelle faccende. Non sappiamo invece nulla su Trini e se verremo a sapere presto l’origine dei suoi malanni. I fan più attenti non si sono lasciati di certo sfuggire che il forte desiderio di dolci della donna potrebbe implicare l’arrivo della cicogna…

UNA VITA, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI…

Ecco un riassunto di quanto accaduto ieri a Una Vita: Lucia è confusa dalla rivelazione di Padre Telmo e preferisce allontanarsi in tutta fretta. Susana invece cerca di distrarsi con il lavoro per non pensare al rischio che sta correndo il nipote e alla possibilità che non sopravviva. Intanto, Trini nasconde un nuovo malore al marito, anche se Fabiana le ricorda che non dovrebbe mentire a Ramon. L’arrivo di Padre Ramon spinge le donne a valutare anche il suo aspetto fisico, mentre Samuel continua a fare i conti per capire come risolvere i debiti con la banca. Dopo aver accettato l’aiuto di Lucia, finisce per cacciarla di casa in malo modo. La ragazza infatti dubita che l’eredità degli Alday possa bastare. Sono momenti bui anche per Rosina, in attesa di novità su Liberto. Leonor decide quindi di andare a parlare con il dottor Hinigo per scoprire quando verrà fatta l’operazione. Nel frattempo, Trini ha un nuovo mancamento e Fabiana decide di riferire tutto a Celia. La donna però rifiuta di farsi vedere da un medico, anche perchè i malori sono iniziati prima dell’esplosione. Le cattive notizie non mancano: Hinigo svela a Rosina che Liberto potrebbe non sopravvivere all’operazione. Padre Telmo invece si offre di aiutare Lucia a scoprire qualcosa di più sulla sua croce.

Grazie al curato di Acacias, i fedeli si riuniscono per rendere omaggio alle vittime dell’attentato. Lucia però è ancora preoccupata per Samuel e per il suo orgoglio, che gli impedisce di chiedere aiuto a chiunque. Dato il suo passato, Carmen sa bene che le decisioni di Samuel decideranno il suo futuro. Nonostante i rifiuti dell’amica, Celia decide di chiamare il medico per Trini e per poco non vengono scoperte da Ramon. Ramon e Felipe fanno visita a Samuel e non osano esporre i loro dubbi riguardo al piano di recupero dell’amico. Nessuno dei due infatti crede che i suoi calcoli siano corretti. Mentre Trini accetta finalmente di farsi visitare, Rosina non sa ancora se Liberto potrà sopravvivere. Nel frattempo, Samuel fa le sue scuse a Lucia e le propone di aiutarlo per la galleria che intende aprire in futuro. Dopo un’attesa senza fine, sul volto di Rosina appare di nuovo il sorriso: Higino è riuscito a concludere con successo l’intervento di Liberto. Padre Telmo invece fa tante domande su Lucia ed infine le dà appuntamento a La Deliciosa per fare delle ricerche sui libri di simbologia cristiana.



