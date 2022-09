Una vita/ Anticipazioni 30 settembre: Ramon dubita di Fidel e ha i sensi di colpa

Una vita, anticipazioni puntata 30 settembre: Ramon ha i sensi di colpa…

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 30 settembre, svelano che Lolita continua a indagare proprio con Ramón, ma lui non le dice cosa sta combinando. Fidel non si fida completamente di Aurelio e rivela a Ramón i progressi che hanno fatto nell’operazione, scoprendo di aver catturato un giovanissimo anarchico. Lui, però, si sente in colpa quando scopre i metodi poco ortodossi usati dal suo “compare” per cercare di farlo parlare. Forse allearsi con lui contro gli anarchici non è stata un’idea buonissima…

Lolita si rivolge di nuovo a Fidel per parlargli di Ramón e chiedergli consiglio, visto che ancora non sa cosa fare. Improvvisamente, tra i due c’è un inaspettato riavvicinamento.

Una vita, anticipazioni puntata 30 settembre: Ignacio continua a mentire

Le anticipazioni sulla puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che Liberto crede che Hortensia dovrebbe dare una possibilità ad Azucena con Guillermo e lei è d’accordo, poiché crede di poter avere la ragione dalla sua parte. Tuttavia, quando Pascual vede i due giovani baciarsi, va su tutte le furie e rimprovera in maniera severa suo figlio.

Dopo che Josè Miguel ha cercato di farlo parlare, dopo averlo scoperto intento a parlare al telefono con qualcuno nel cuore della notte, Bellita prende la situazione di petto e affronta Ignacio come mai prima d’ora per scoprire cosa sta nascondendo, anche se lui non è disposto a dirle tutta la verità.

Una vita, dove eravamo rimasti: Rodrigo scopre David e Valeria insieme

Nelle precedenti puntate di Una vita, dopo aver sorpreso Valeria tra le braccia di David, Rodrigo ha un malore, sviene e si accascia a terra. La coppia gli presta soccorso, dandogli tutte le cure possibili. Poi Valeria capisce che deve restare sola col marito: lo ha ferito, e ora spetta a lei farsi perdonare. A malincuore, manda via David, che decide di stabilirsi in una pensione, almeno finché le cose tra i due non si saranno sistemate. A casa, Valeria si prende cura di Rodrigo, ma quest’ultimo, una volta rimasto solo, si mette a perquisire l’appartamento e scopre una lettera in cui la moglie ammetteva di amare un altro uomo, ossia David.

Felipe ricomincia a sospettare di Dori, proprio ora che i due erano usciti allo scoperto come coppia. E quando trova una lettera, lui inizia a farle delle domande che la infastidiscono. L’infermiera si sente controllata, e non le piace questo atteggiamento, tanto da infuriarsi con lui.











