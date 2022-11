Una vita/ Anticipazioni 4 novembre: Pascual e Hortensia, la loro storia è ufficiale

Una vita, anticipazioni puntata in onda 4 novembre

Le anticipazioni della puntata di Una vita in onda il 4 novembre svelano che Alodia è andata via di casa dopo aver scoperto l’infedeltà del marito. Quest’ultimo ha un forte confronto con Bellita, che nel frattempo ha ospitato sua moglie. La donna affronta il nipote dopo essere stata infedele ad Alodia, e il giovane non è consapevole del danno che le ha procurato. Ignacio finalmente ci ripensa ed è totalmente dispiaciuto per le sue azioni, tanto da volersi scusarsi con Alodia e tornare insieme, ma lei si rifiuta di perdonarlo. Per lei non si torna indietro, quindi pone fine al suo matrimonio con Ignacio.

Intanto, la notizia della recente storia d’amore tra Hortensia e Pascual si diffonde presto in tutto il quartiere. Questa notizia raggiunge alle orecchie di Guillermo e Azucena, che scopriranno la loro relazione attraverso i commenti dei vicini. Ad esserne felice, però, sarà solo il figlio di Pascual.

Una vita, anticipazioni puntata del 4 novembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Una vita di oggi svelano inoltre che tutto sembrava andare bene tra Gabriela e Genoveva, tanto che quest’ultima aveva deciso di presentare ufficialmente sua figlia ai vicini di Acacias. Poi, tornando a casa, è successo qualcosa di inaspettato: Gabriela ha messo qualcosa di strano nella tisana della donna, che inizialmente non sentirà nulla. I primi sintomi che accuserà Genoveva saranno alcune debolezze, che continueranno ad essersi anche nei giorni successivi. Marcelo, sospettoso fin da subito sulla nuova arrivata, inizierà a pensare che lei c’entri qualcosa e che stia tentando di avvelenare la sua signora…

Infine, le preoccupazioni per Ramon e Lolita sono finite quando Fidel finalmente si risveglia dal coma, dopo la brutta aggressione che aveva subito. I due sono molto contenti del suo stato di salute.

Una vita, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, il piano di Higinio di rapinare l’edificio continua. L’uomo non ha intenzione di cambiare idea e in questo momento porta avanti quello che è il suo scopo principale, così come non perde l’intenzione di continuare a fare pressioni sulla sorella Luzdivina affinché lo aiuti a portare a termine ciò che ha in mente. Marcelo, però, scopre il suo piano, e arriva a minacciarlo con una pistola se non smetterà di tormentare Luzdivina. Dopo aver scoperto le infedeltà del marito, Alodia lascia la casa che avevano condiviso con Ignacio fino ad ora e si rifugia da Jose e Bellita.

Genoveva e Gabriela tornano a casa, dove la ragazza prepara una tisana per sua madre. Tuttavia, la giovane fa qualcosa di estremamente sospettoso: infatti versa all’interno della tazzina una sostanza molto strana. Una volta che Genoveva è andata a dormire, Gabriela fa una telefonata a qualcuno…











