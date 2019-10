UNA VITA/ Anticipazioni 4 ottobre: Lucia ad un passo dalla verità sulla croce?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 OTTOBRE

Nella soap Una vita Le ultime scoperte di Lucia, grazie al contributo di Celia, fanno pensare che presto scopriremo altri importanti verità sul collegamento fra la sua famiglia e i Marchesi. Non ci sono dubbi sul fatto che quella croce possa rivelare ancora dei segreti inaspettati. Le due donne sono più unite che mai e Celia può tirare anche, di nascosto, un sospiro di sollievo. Grazie alle sue ricerche, Lucia potrebbe allontanarsi per qualche tempo da Samuel, che non intende lasciare per nessun motivo. Intanto, Trini è ancora sconvolta del fatto che Ramon non ne voglia sapere di avere dei figli. La donna però non intende mollare la presa e per questo creerà un piano perfetto per risvegliare nel marito il suo desiderio di essere di nuovo padre. Ci riuscirà? Sembra proprio che ogni suo tentativo finirà in realtà per sortire l’effetto contrario. Mentre Ursula si nasconde in canonica, la nuova domestica, Maria, ha modo di conoscere il resto della servitù e farsi accettare.

UNA VITA, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI…

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 4 ottobre 2019, andrà in onda una nuova puntata della soap Una Vita. Canale 5 trasmetterà l’appuntamento dalle 14.09 in poi, ma prima di scoprire le anticipazioni di oggi, vediamo che cosa è accaduto ieri: le donne di Acacias notano l’assenza di Lucia a colazione, ma Celia non rivela che la ragazza si trova a casa Alday. L’ex gallerista infatti è grato del suo aiuto ed è pronto per il suo prossimo progetto. Le mostra poi uno dei primi disegni fatti dal padre, ma uno di questi, un ciondolo, è di Blanca. Samuel cambia umore a causa di alcuni ricordi e poi decide di andarsene in tutta fretta. Intanto, Felipe e Celia discutono dell’amicizia inopportuna fra i due ragazzi. I due non gli hanno ancora rivelato che Ursula è tornata, mentre Ramon confida agli amici di volergli dare il suo aiuto perchè possa risollevarsi. Flora invece chiede a Leonor di rifiutare un eventuale invito del fratello, perchè si sente in imbarazzo e lo considera invadente. La ragazza confessa anche di sentirsi in colpa per via del provino e della possibilità che il fidanzato diventi popolare, che molte ragazze inizino a ronzargli attorno. Alla vista di Pena, preferisce però non rivelargli la verità sulle sue parole e gli riferisce invece di credere che Antonito potrebbe avere più possibilità di lui. In realtà finisce solo per convincerlo ancora di più a vincere il provino. Quella sera, La Deliciosa apre solo per Ramon e Trini: la donna ha organizzato tutto per rivelargli la sua dolce attesa.

Nel frattempo, Casilda fa la conoscenza di Maria, la nuova domestica del dottor Higinio. Il piano di Trini inizia a disintegrarsi quando il marito le parla della sua volontà di fare solo viaggi e di dedicarsi alla vita di coppia. Le riferisce anche di provare pena per un amico del circolo che ha scoperto da poco che diventerà padre. Così Trini decide di non dirgli più nulla, confusa sul da farsi. Celia invece cerca ancora di convincere Lucia a prendere le distanze da Samuel, ma la cugina si irrita. Le confessa poi le novità sul ciondolo e su come Padre Telmo, dopo averla salvata dall’esplosione, l’abbia aiutata a trovare indizi sul suo passato. Celia però rimane turbata nel vedere i simboli che ha individuato in uno dei libri. Ricorda infatti che quei simboli sono della casata dei Marchesi, il che conferma il collegamento con il ciondolo della madre. In quel momento, Augustina porta dei biscotti a Padre Telmo, che la convince a fare solo una breve visita. In canonica infatti c’è anche Ursula, che ha deciso di stare al suo fianco per sdebitarsi di ciò che ha fatto per lei. Tempo prima, Padre Telmo ha trovato la donna ricoperta solo di stracci, a dormire all’esterno, e l’ha convinta a seguirlo in casa.



