Una Vita/ Anticipazioni 6 giugno: Blanca in travaglio, per Diego arrivano le manette!

Siamo ad un passo dall’appuntamento del sabato in prime time su Rete 4 ma i fan di Una Vita sicuramente non possono lamentarsi visto che in questi giorni le puntate maxi stanno regalando loro tante emozioni a cominciare proprio dalla questione di Blanca. In questi giorni abbiamo visto la giovane sempre più in pericolo mentre la madre Ursula cercava di districarsi tra le mille domande delle sue vicine di casa, ma oggi tutto cambierà perché per la giovane inizierà il travaglio e nella situazione in cui si trova non tutto potrebbe andare per il meglio. Ancora una vota sarà la dark lady a manipolare Samuel ricordandogli che il preferito di Jaime è sempre stato Diego e così spazza via i suoi sensi di colpa anche in questo momento in cui proprio lei è riuscita ad accelerare il parto di Blanca. La donna adesso sa bene che il parto si sta avvicinando e così si rifiuta anche di bere l’intruglio preparato dalla madre, quali sono le reali intenzioni di Ursula? Come andrà a finire questo parto? (Hedda Hopper)

CASILDA ALLO SBANDO MA…

La settimana sta per volgere al termine e con l’arrivo del mercoledì, tutto è pronto per l’appuntamento serale di Una Vita che, questa settimana, andrà in scena al sabato sera su Rete4. Le cose per la soap spagnola non si mettono bene e non solo per via dell’arrivo di nuovi personaggi ma anche perché i morti eccellenti potrebbero non essere finiti. Proprio in merito ad un’ultima uscita di scena, ovvero quella di Martin. Il giovane è morto negli ultimi tumulti ma sembra proprio che la moglie Casilda abbia dimenticato tutto di lui e di quello che è successo in questi anni e nonostante i tentativi di Leonor e della madre, niente è cambiato. La domestica però è apparsa strana nei giorni scorsi (rispondendo a tono a Rosina) e lo farà anche nella nuova puntata in onda oggi tanto da far preoccupare Lolita. Sarà l’amica a frenare Casilda e permetterle di affrontare il grande dolore della perdita di Martin? (Hedda Hopper)

LE COSE SI COMPLICANO MA…

Il pomeriggio di canale 5, anche in estate, continua a regalare grandissime emozioni sentimentali. Subito dopo l’appuntamento di Beautiful, oggi, mercoledì 5 giugno, alle 14.10, va in onda una triplice puntata di Una vita. Sono tre, infatti, gli episodi in onda oggi e che regaleranno grandissimi colpi di scena ai fans della famosa soap opera spagnola. Al centro del nuovo appuntamento ci sarà Blanca, sempre più in pericolo. Quest’ultima è in ostaggio nella sua stessa casa e comincia a sentire dei forti dolori causati dalle contrazioni. Carmen decide di restare al suo fianco mentre Diego sembra disposto a tutto pur di salvarla. Ad aiutarlo è Felipe il quale confessa di avere un piano per introdursi in casa e salvare Blanca. Mentre Celia e Trini distraggono Ursula, Felipe si occupa di Samuel. Felipe riesce così ad entrare in casa, ma Samuel si rende conto dell’inganno e riesce a fermare i due innamorati. Diego e Samuel si ritrovano l’uno contro l’altro con Diego che punta una pistola contro il fratello. Samuel morirà?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 5 GIUGNO: ROSINA VUOLE RESTARE IN CARCERE

Il faccia a faccia tra Diego e Samuel non sarà l’unica emozioni della puntata odierna di Una Vita. Anche Rosina sarà una delle protagoniste dell’appuntamento odierno. La madre di Leonor non ha alcuna intenzione di lasciare il carcere e così Flora escogita un piano per convincerla a tornare a casa. La ragazza, così, fa credere a Rosina che Liberto, senza la sua presenza, sarà libero di rifarsi una vita con lei. Accecata dalla gelosia, Rosina deciderà di tornare finalmente a casa riprendendo in mano la sua vita? Fabiana e Lolita, nel frattempo, per permettere a Servante di sostenere l’esame per diventare guardia notturna falsificano i documenti sanitari. Arturo, infine, è preoccupato per il suo futuro con Silvia temendo che Carvajal possa affidare alla donna una nuova missione allontanandola nuovamente da lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA