Una vita/ Anticipazioni 5 luglio: Guillermo si ribella al padre e…

Una vita, anticipazioni puntata 5 luglio: Guillermo contro il padre

Nella puntata di Una vita, in onda martedì 5 luglio, David e Valeria iniziano a conoscersi meglio, scambiandosi confidenze. Marcelo porta a termine il compito che gli è stato assegnato da Aurelio, che si reca a casa di David e Valeria per consegnare la missiva fasulla.

Guillermo si ribella a suo padre, che gli ha detto di smettere di vedere Azucena: lo studio e la carriera devono essere al primo posto. Lui, però, reagisce ed escogita un altro sistema per riuscire a vederla senza destare sospetti nel padre.

Una vita, dove eravamo rimasti: Genoveva trama ancora contro Aurelio

Nelle precedenti puntate di Una vita, Felipe inizia a fidarsi di Dori, ed ad Acacias tutti cominciano ad apprezzarla, tranne Alodia che sembra essere molto gelosa di lei ed è anche contrariata perché con l’infermiera c’è stato un’accesa discussione. Genoveva continua a tramare contro suo marito, e con la scusa di provocare un backout, s introduce nello studio per sottrarre la lettera originale di Rodrigo dalla quale Marcelo stava copiando la grafia.

Guillermo spia Azucena, ma viene sorpresa da suo padre Pascual che lo riprende in modo molto violento perché vuole che si concentri esclusivamente sullo studio. Lolita ha grosse difficoltà nel gestire il suo rapporto con Ramon perché non apprezza la svolta radicale che l’uomo ha scelto. E le cose peggiorano quando la giovane legge l’articolo che lui pubblicherà il giorno dopo nel quale si scaglia contro i giudici colpevoli di non aver ancora trovato gli assassini di Antonito e Carmen. Lolita gli dice di lasciar perdere, ma viene trattata malissimo da Ramon. Servante deve pensare a un altro regalo da dare a Fabiana quando scopre che la donna porta sempre con se un vecchio rosario dal quale non si è mai separata.

