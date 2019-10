Una Vita/ Anticipazioni 5 ottobre: missione fallita per Trini!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 OTTOBRE

Una vita si prepara a regalare un fine settimana movimentato ai suoi fan. Donna Ursula è grata al sacerdote Telmo per averle dato una seconda possibilità. Grazie a lui, lei potrà riscattarsi. Ancora ripensa a tutte le cattiverie compiute in passato e non si capacita di essere stata proprio lei a farle. Il manicomio le ha fatto capire che vuole essere una persona migliore. Intanto Lucia parla a Celia delle sue origini. Confessa alla cugina le sue perplessità in merito alla vera identità di suo padre. Lei teme che la madre facesse la domestica a casa dei marchesi De Velmez e che una notte il marchese abbia approfittato di lei lasciandola gravida. La cugina Celia le promette che guarderà attentamente nella sua scatola dei ricordi per scovare un possibile indizio circa le origini di Lucia. In soffitta con i domestici fa il suo ingresso Maria, la governante in casa del dottore Higinio. Fabiana e Casilda si mostrano da subito ospitali, proponendole di farle vedere la sua stanza. Prima però, si dilettano a giocare a carte e a gustare i dolci preparati da Agostina.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI: TRINI E IL SUO DOLCE SEGRETO

Altra storia per Donna Triny è molto in pensiero, non riesce proprio a confessare a Ramon di essere in dolce attesa. Nelle ultime puntate di Una Vita, il marito, infatti le aveva confessato di voler passare del tempo solo con lei e di godere dei momenti di spensieratezza tipici delle coppie con i figli già adulti. Fabiana e Celia, però, le spiegano che in realtà aspettare un bambino è una cosa bellissima e lei non deve assolutamente vergognarsene. Anzi, deve cercare di far riscoprire al suo Ramon l’istinto paterno e a quel punto potrà confessargli il suo stato di gravidanza e il marito ne sarà senza dubbio felice. Felipe va a trovare Samuel intento a lavorare ai bozzetti della collezione di gioielli per la marchesa. Grazie a questo lavoro riesce a mantenere la mente occupata e a ritrovare la serenità. Felipe gli mostra le sue perplessità riguardo il procacciamento del denaro necessario all’acquisto delle materie prime per i gioielli. La marchesa, infatti, li vorrà ricchi di pietre preziose ed ori. L’avvocato suggerisce all’amico di chiedere alla marchesa stessa un anticipo per l’acquisto delle materie prime e aggiunge anche di essere disposto lui stesso ad aiutarlo facendo un prestito.

UNA VITA, IL MISTERIOSO HIGINIO…

Una Vita si prepara a sconvolgere i fan con l’arrivo di due nuovi personaggi o, meglio, tre. Da una parte Telmo e dall’altra Higinio e la signora Maria. Molti personaggi della soap saranno travolti dall’arrivo di queste new entry e niente sarà come prima. Donna Susanna va a far visita al dottore Higinio. E’ molto grata all’uomo per le cure riservate a Liberto e si mostra perplessa riguardo gli abiti trasandati che porta il medico. Sa bene che il dottore preferisce dare i soldi in beneficenza anziché spenderli per lui. Quindi, la sarta si propone di cucirgli e regalargli un abito elegante. Nella prossima puntata Lucia riuscirà, grazie alla cugina Celia a scoprire che suo zio Joaquin conosceva molto bene i marchesi De Velmez e quindi lo inviteranno ad Acacias per scoprire di più sul vero padre di Lucia. Samuel ha bisogno di denaro per l’acquisto delle pietre necessarie a creare la sua collezione di gioielli e chiede aiuto ad uno strozzino molto pericoloso. Triny cercherà nuovamente di confessare al marito il suo stato di gravidanza, cercando però di fargli prima riscoprire il suo istinto paterno.



