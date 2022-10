Una vita/ Anticipazioni 7 ottobre: Genoveva, gesto estremo dopo una notizia…

Una vita, anticipazioni puntata 7 ottobre: Genoveva vuole togliersi la vita…

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 7 ottobre, svelano che Genoveva ha ricevuta una chiamata molto preoccupante che l’ha lasciata profondamente turbata: una sua zia, prima di morire, ha svelato una notizia che la riguarda e che doveva rimanere segreta per sempre. Di cosa si tratta? Fatto sta che, dopo un duro confronto in strada con Felipe, che fa nascere nuove indiscrezioni nel paese, la moglie di Aurelio decide di togliersi la vita assumendo un gran numero di sonniferi che è riuscita a sottrarre a Marcelo ingannando Luzdivina. Questo gesto disperato viene compiuto proprio mentre osserva la foto di un neonato…

Marcelo ha un grande spavento quando trova la sua padrona svenuta in salotto e si accorge che ha preso delle pillole. Il maggiordomo chiama immediatamente Ignacio per avere assistenza e per aiutarlo a salvare la vita di Genoveva. Tuttavia, questo non sarà facile.

Le anticipazioni della puntata di Una vita, in onda il 7 ottobre, svelano che Hortensia accetta che Azucena in possa partecipare a una prova al Teatro Real. Intanto, Liberto fa loro acquistare il brevetto per il manico di pulizia, ma a Hortensia sembra che le abbiano offerto pochissimi soldi per la sua invenzione. La donna è convinta di meritare più di quel denaro che le è stato proposto. Del resto, la sua invenzione è molto innovativa e potrebbe aiutare molte casalinghe che come lei hanno problemi nel pulire per terra in casa. Infine, Ignacio continua a far parlare di sé con nuove, presunte storie d’amore clandestine.

Nelle precedenti puntate di Una vita, Rodrigo consegna la lettera a Valeria per salutarla e dirle addio per sempre. L’uomo, dopo aver spiegato a David che preferisce rinunciare alla donna amata piuttosto che saperla infelice, lo incita ad andare via da Acacias con lei il più presto possibile, visto che Aurelio lo vuole morto. Più tardi, dopo aver salutato Valeria, Rodrigo finisce per accettare l’accordo di Aurelio Quesada, che deve mostrargli le sostanze chimiche nel suo laboratorio. In questo modo Aurelio saprà come viene prodotto il gas tossico e potrà andare avanti con il suo piano…

Dori spezza il cuore di Felipe quando gli comunica che lascerà Acacias. A quel punto l’avvocato parla con Ignacio e gli chiede di assumere un’altra infermiera in grado di sostituirla… La donna ha deciso di andarsene dopo avergli svelato tutta la verità sul suo conto.











