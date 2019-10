UNA VITA/ Anticipazioni 7 ottobre: Lucia confessa di amare Samuel!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI DEL 7 OTTOBRE

Che cosa succederà nella nuova puntata di Una Vita? La soap ritorna su Canale 5 con un appuntamento inedito, andando in onda nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre 2019, dalle 14:08 circa. Scopriamo le anticipazioni di oggi: L’incontro fra Ursula e le donne di Acacias ha lasciato la vecchia domestica più che turbata. Lucia è corsa in suo aiuto e ora potrà contare su un’altra alleata: Flora. Il resto delle donne invece continua a guardarla con sospetto: si teme che stia organizzando ancora una volta qualcosa di malvagio. Samuel invece è in forte ripresa e dopo aver ultimato i nuovi gioielli, organizzerà un incontro con la Marchesa di Urrutia per riuscire a portare avanti il suo progetto. Il legame fra Lucia e Padre Telmo continua ad essere sempre più stretto. La ragazza è riuscita a consolare Ursula, ma i suoi pensieri per ora sono tutti diretti verso Samuel. Gli avvertimenti di Celia non sono serviti a nulla e dopo aver negato a lungo ciò che prova per Alday, anche a se stessa, deciderà di essere finalmente sincera. Non sarà però la cugina a raccogliere la sua confessione, ma il parroco del quartiere.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI…

Vediamo cos’è successo nella puntata di ieri di Una Vita: Samuel riceve ancora brutte notizie: la banca non intende fargli un prestito, data l’entità del suo debito. Il suo cattivo umore lo spinge poi a trattare male Lucia ancora una volta. Quella sera, Fabiana scopre con orrore e rabbia che Ursula si aggira per Acacias indisturbata. Non esita a trattenerla per un braccio e così scopre che sta lavorando per Padre Telmo. Intanto, Higinio dà a Maria dei gemelli da impegnare in modo che possa organizzare il ricevimento. Lucia invece confida a Carmen di avere dei sensi di colpa verso Samuel, visto che alla fine non lo ha aiutato. Celia avvisa poi la cugina di aver visto Ursula per strada. Dopo aver sentito il marito organizzare a lungo la stanza dei giochi, Trini sbotta dalla rabbia e gli rivela senza mezzi termini di essere incinta. Nel frattempo, Ursula viene presa di mira da tutte le donne di Acacias, ma Padre Telmo accorre in suo aiuto.

Samuel cerca ancora una strada per risollevarsi, ma Batan ha delle condizioni. Il denaro in prestito non dovrà essere speso e non potrà ritardare con le rate nemmeno per una volta. Intanto, Lucia canta una canzone ad Ursula per farla stare tranquilla ed arriva persino ad abbracciarla. Trini invece piange, ancora sconvolta dalla reazione del marito al bebè in arrivo. Ramon cerca di scusarsi e le fa tornare il sorriso baciandola, dopo aver sottolineato di essere felice che presto avranno un figlio tutto loro. Dopo aver accettato di mettere in guardia Padre Telmo su Ursula, Lucia riceve una visita dal padrino: presto arriverà in città. Alcune parole di Flora intristiscono Ramon: la ragazza crede che sia meglio confermare la gravidanza prima di dirlo ai quattro venti. Quando il medico contesta la gestione dei soldi di Maria, la donna minaccia di bruciare le banconote e gli impone di seguire le sue idee. Samuel lavora senza sosta e crea i primi gioielli per la sua futura attività, ma finisce per trattare di nuovo male Lucia. Fabiana e Casilda invece aiutano Maria a preparare il banchetto per il party del dottore, mentre Antonito è in attesa del ritorno di Lolita. Nel frattempo, Fabiana rivela a Maria quale ruolo ha avuto Ursula nella morte di Cayetana. Al suo arrivo, Joaquin si dimostra un vero burbero, soprattutto con Lucia. Quando il dottor Haguado conferma la gravidanza di Trini, Ramon diventa molto protettivo e la moglie inizia a trovarlo fastidioso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA