UNA VITA / Anticipazioni 8 ottobre: Telmo riceve un nuovo ordine per Lucia

UNA VITA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

La soap spagnola Una Vita ritorna nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 ottobre 2019, dalle 14:11 in poi. I fan potranno seguire ciò che succederà ad Acacias 38 anche su Rete 4 in prima serata, con un triplo appuntamento da non perdere. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Maria e Casilda terminano il banchetto per la festa di Higinio: la prima però nota che il medico ha un particolare interesse per la domestica più giovane. Di nascosto da Fabiana decide di approfittarne anche per mangiare una crocchetta. Intanto, Antonito scopre che Lolita non è arrivata in città all’orario previsto ed inizia a temere che qualcuno possa averla addirittura rapita. La ragazza però lo raggiunge poco dopo ad Acacias: è scesa ad una fermata precedente per un bisogno naturale e il treno è partito senza di lei, con i suoi bagagli ancora a bordo. Samuel invece lavora senza sosta e non mangia nemmeno: dopo aver ricevuto una ramanzina da Carmen, decide di far provare uno dei suoi gioielli a Lucia. Va però su tutte le furie quando la ragazza gli fa notare che è troppo stretto. La situazione peggiora quando guardando una spilla, individua una piccola imperfezione. Samuel finisce per arrabbiarsi ancora una volta e le chiede di andarsene.

Diversa l’atmosfera a casa di Trini, grazie alla gravidanza e all’arrivo di Lolita. Le due donne si mettono d’accordo per fare i riti di Cabraigo per rendere l’arrivo del bebè il più fortunato possibile. Tutti i domestici fanno a gara anche per raccontare a Lolita ogni novità e Antonito è sempre più triste di non poterla avere tutta per sè. Nel frattempo, Flora fa visita ad Ursula per darle una nuova borsa per la spesa, mentre Felipe fa delle domande a Joaquin sul suo rapporto con i Marchesi. L’uomo però ribadisce la versione ufficiale: ha amministrato i suoi beni solo negli ultimi anni. Pensa inoltre che Lucia sia una ragazza con troppa fantasia e che possa essersi inventata una vita diversa da quella che ha avuto in realtà. Alla festa, il dottor Baeza decide di fare un applauso pubblico a Casilda per le leccornie preparate. La domestica però preferisce ricordare che il merito è anche di Maria, che l’ha aiutata nella preparazione. Felipe invece confida alla moglie di credere che Samuel stia correndo troppo per fare i gioielli della Marchesa. Finalmente soli, Antonito ha la possibilità di baciare indisturbato la sua Lolita. Al party, Donna Rosina rimane senza parole nel vedere Maria e preferisce andare a casa senza dire nulla nemmeno al marito. Anche Lucia ha finto un malore solo per recarsi in chiesa a confessarsi. Ha richiesto che ci fosse solo Padre Telmo a sentire le parole che ha da dire: ha bisogno che qualcuno sappia dei sentimenti che prova per Samuel. Un amore folle e inappropriato, quanto pieno di sofferenza per via della situazione disagiata di Alday.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE 8 OTTOBRE

Nella soap Una Vita, Lucia non ha ancora rivelato tutto ciò che ha nel cuore: nella confessione con Padre Telmo deciderà di non parlare solo dell’amore che prova per Samuel, ma anche delle sue intenzioni di aiutarlo dal punto di vista economico. Gli avvertimenti di Celia non sono serviti a nulla e nemmeno i continui maltrattamenti di Alday: Lucia è convinta di volergli dare la sua rendita. Padre Telmo continuerà invece a fare delle richerche su Lucia, cercando di scoprire qualcosa di più sul suo legame con i Marchesi. Durante la festa del medico, Donna Rosina è rimasta sconvolta alla vista di Maria. Nonostante tutto, la signora sceglierà di non rivelare tutto ciò che sa sulla domestica.

Nella puntata di stasera su Rete 4, Higinio e la sua complice si mostreranno soddisfatti del silenzio di Rosina e in più riceveranno la visita del misterioso Melquiades. Quando il medico si allontanerà con l’amico per una serata di baldorie, Maria non esiterà a fare una scenata pubblica a Higinio, non sapendo che Inigo ha assistito di nascosto a tutta la scena. Liberto tra l’altro ha scoperto che in ospedale nessuno sembra conoscere il dottor Baeza. Espineira invece ordinerà a Telmo di convincere Lucia a non dare i suoi soldi a Samuel, ma alla loro conregazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA