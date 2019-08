Una Vita/ Anticipazioni 9 agosto: Blanca ritrova Moises? Ultimatum di Felipe a…

ANTICIPAZIONI UNA VITA 9 AGOSTO

Le emozioni di Una Vita non vanno in vacanza e tornano puntuali in onda anche oggi, venerdì 9 agosto, alle 13.40 su canale 5 al posto di Beautiful che tornerà in onda con i nuovi episodi solo dal 26 agosto. Nelle anticipazioni della puntata della soap opera spagnola in onda oggi, il commissario Mendez svelerà a Diego di essere sulle tracce di un bambino che potrebbe essere Moises. Ursula, nel frattempo, cercherà di riconquistare la fiducia del vicinato mentre Felipe, di fronte all’atteggiamento di Arturo che, a causa della cecità ha perso fiducia nel futuro, perderà la pazienza ponendo un vero ultimatum all’amico. Cosa accadrà, nel dettaglio, nel doppio episodio di oggi? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: BLANCA RIABBRACCIA MOISES

In seguito all’aggressione subita dopo essere stato a Villamanzanos dove ha scoperto che il dottor Pallero è stato ucciso, Riera torna ad Acacias e comunica a Diego, Blanca e Samuel che Pallero ha perso la vita durante una rapina in casa e che il neonato che era con lui è sparito nel nulla. Blanca, così, teme di aver perso per sempre la possibilità di ritrovare il suo bambino. Felipe, però, comunica a Diego che il commissario Mendez è riuscito a locaizzare il bambino che il dottor Pallero aveva con sè. Sarà Moises? Blanca ritroverà davvero suo figlio? Ursula, nel frattempo, invita le vicine a casa sua per pranzo. Riera è convinto che la Dicenta voglia lasciare definitivamente Acacias.

UNA VITA: L’ULTIMATUM DI FELIPE AD ARTURO

Arturo, dopo aver tentato il suicidio, non riesce a ritrovare speranza nel proprio futuro neanche con la lettera di Elvira. Il colonnello, così, continua a mentire a Silvia tenendole nascosta la verità sulle sue condizioni. Stanco di assistere al triste destino dell’amico, Felipe pone il colonello di fronte ad ultimatum. Antonito, invece, pur avendo intuito che la storia dell’alluvione che ha colpito gli abitanti di Naveros è una menzogna, decide di reggere il gioco alle domestiche. Rosina, infine, è sempre più preoccupata per Jacinto che, sentendo la mancanza delle sue pecore, è sempre più triste.





