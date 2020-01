UNA VITA/ Anticipazioni 10 e 9 gennaio: Telmo morirà?

UNA VITA ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 GENNAIO

Una Vita torna domani con l’ultima puntata della settimana visto che sabato torna Amici e la soap finisce in panchina. Cosa succederà ai suoi protagonisti e, soprattutto, a Telmo? Sembra che il parroco deciderà di mettere a rischio la sua stessa vita cercando di salvare Felipe e Celia e tutto per provare ad usare una medicina che possa aiutarli a guarire. Le cose si complicheranno quando non arriveranno più rumori da casa dei coniugi e molti temono che la malattia non solo abbia ucciso Felipe e Celia ma anche Don Telmo e questo spingerà tutti in Chiesa a pregare per la riuscita di questo miracolo. Le novità arriveranno proprio durante la preghiera e sarà Casilda a portare novità importanti a Lucia e le altre donne del quartiere, Telmo sarà riuscito nella sua impresa? (Hedda Hopper)

UNA VITA ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 GENNAIO

Inigio finirà nei guai per colpa di Flora? Sì, in parte. Il personaggio di Una Vita nei guai ci si è messo in parte da solo andando contro il volere e i consigli di tutti e continuando a puntare lasciandosi trascinare dentro da una serie di scommesse clandestine che lo porteranno allo scontro anche con Leonor. Ebbene sì, la sorella sarà presto così preoccupata per lui, dopo aver trovato un cofanetto con dei soldi, che prima affronterà Inigo e poi deciderà di dire tutto alla sua bella fidanzata. A quel punto le due affronteranno Inigo che, intanto, continuerà a presenziare agli incontri scommettendo ancora convinto che la ruota non possa girare e, quindi, il suo gruzzoletto possa continuare a salire permettendogli così di cambiare vita come sogna da tempo. Forse per lui è arrivato il momento di sbattere il muro contro la realtà? Toccherà aspettare la nuova puntata per scoprire cosa succederà con Leonor…

Se anche i riflettori si sono leggermente allontanati da Lucia, Padre Telmo e Samuel, i tre non hanno certo posto fine alle loro avventure nelle nuove puntate di Una Vita. Padre Telmo, dopo aver parlato con Jimeno Batan, capirà di essersi lasciato sfuggire informazioni importanti sull’uomo. Per impedire a Lucia di recarsi a casa dei cugini a controllare come stanno, si offrirà di recarsi lui stesso a casa Alvarez – Hermoso. Una volta scoperto che Celia ed il marito sono ancora vivi si offrirà di assisterli. Il gesto colpirà molto Lucia, che si riavvicinerà al sacerdote facendo scatenare la gelosia di Samuel. Antonito continuerà ad ignorare le vere ragioni per cui Lolita sembra essersi legata a Ceferino e si sentirà tradito dalla donna che ama. Quali nuove avventure ci attendono nella soap spagnola? Se ancora non possiamo sapere quale sarà la sorte di Celia e Felipe, sappiamo però che il gesto del parroco ha finito per mostrarlo sotto una nuova luce a Lucia e la situazione per Samuel sembra davvero difficile. E Inigo come se la caverà? Riuscirà a guarire da questa brutta dipendenza? Sicuramente i colpi di scena non mancheranno ad Una Vita, in onda ogni giorno su Canale 5.

UNA VITA, DOVE ERAVAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri, mercoledì 8 gennaio 2020, di Una Vita abbiamo assistito ad un cambio di scena ad Acacias. I riflettori, fino a ieri puntati sulle vicende di Lucia, Padre Telmo e Samuel, si sono spostati oggi su Inigo Barbosa. L’uomo ha infatti deciso di partecipare ad un incontro di boxe in compagnia di un ex pugile, che dovrebbe consigliarlo aiutandolo a comprendere quale pugile abbia più chance in un incontro e quindi quale è il nome sul quale puntare. Questo nuovo interesse di Inigo però impensierisce molto Flora, che teme che il pasticcere sia in realtà finito in un brutto giro. La donna ne parla con Leonor. I sospetti di Flora non sono affatto infondati. In realtà il pasticcere si è davvero invischiato in un brutto giro di scommesse clandestine. I due si troveranno nuovamente nei guai, dopo quelli che li hanno visti protagonisti qualche tempo fa. Se in passato Inigo e Flora hanno dovuto mentire sulla loro vera identità, adesso il fidanzato di Leonor e la sorella si trovano nei guai per le scommesse clandestine. Flora, trovato un gruzzoletto nelle mani del fratello, cercherà di metterlo alle strette per scoprire la verità ma non riuscirà a sapere molto. Per giustificarsi ammetterà che si tratta in realtà dei risparmi messi da parte negli anni. Ma se la fortuna dovesse girare le cose potrebbero davvero cambiare in modo inaspettato. Cosa riserverà ancora il futuro ai due fratelli? Quali nuovi problemi si stanno per trovare ad affrontare? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata di Una Vita, in onda come sempre su Canale 5.



