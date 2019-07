Una Vita/ Anticipazioni 9 luglio: da chi è stata ingannata Blanca?

Anticipazioni Una Vita puntata 9 Luglio 2019

Una Vita nella sua nuova puntata, parlerà ancora di Blanca e della contadina che, dopo averla soccorsa si renderà conto del cordone ombelicale già reciso. Nell’episodio trasmesso oggi, martedì 9 luglio 2019, vedremo in occasione del discorso, il maggiore degli Alday notare in mezzo alla gente, Aurelia, la forestiera che ha soccorso Blanca nei difficoltosi attimi seguenti al parto. La contadina confiderà a Diego che quando ha soccorso Blanca, aveva notato anche il cordone ombelicale della ragazza già reciso, perciò, un’altra persona doveva obbligatoriamente essere stata presente, adoperandosi anche prima di lei. Il nuovo appuntamento prenderà vita a partire dalle 14.10, come sempre su Canale 5 subito dopo Beautiful, la telenovela americana che, dopo anni di onorata carriera, conquista ancora un bel gruzzolo di ascoltatori.

Una Vita, Blanca è stata ingannata: da chi?

Nel corso della preghiera pubblica di fronte a tutto il rione di Acacias 38, Blanca ammette l’adulterio e parla della perdita della figlia. Diego è scombinato e affranto, non riesce a credere a quello che sta facendo la sua amata. Il suo sguardo girovaga disperatamente tra la folla fino ad incontrare quello di Aurelia, la contadina che le ha prestato soccorso. La donna è disposta a parlare e gli rivela del cordone già reciso. L’Alday quindi, pian piano comincia a credere alle parole di Blanca che aveva ribadito anche di avere partorito un maschietto e non una femminuccia. Diego quindi, crede di avere sbagliato a pensare che Blanca fosse diventata pazza per il dolore e così, incomincia a credere alle sue parole pensando pure che qualcuno l’abbia volontariamente ingannata. Ma se il bambino è ancora vivo, dove si troverà mai?

