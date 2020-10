Una Vita/ Anticipazioni dal 12 al 17 ottobre: Marcia, Felipe e Genoveva più hot!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 12 AL 17 OTTOBRE

Nelle puntate di questa settimana di Una Vita, Felipe e Marcia si avvicinano moltissimo e arrivano a baciarsi. La domestica, quindi, confessa al suo padrone l’amore che prova per lui e ammette di essere molto gelosa di Genoveva ma l’avvocato la rassicura dicendole che il suo avvicinamento alla donna era solo frutto di una strategia. La Salmeron prova nei giorni successivi a cercare Felipe che però si fa sempre desiderare: alla fine i due si affrontano e l’avvocato ammette di non essere mai stato nè attratto né innamorato di lei e di aver finto per riuscire a salvare Liberto. Intanto il Seler beve di nascosto ma Susana se ne rende conto e quindi chiede a Casilda e ad altri amici di controllarlo più strettamente. Ursula racconta ad Alfredo di aver saputo come Ramon e i vicini di Acacias hanno investito il loro denaro. Una notte un uomo misterioso si introduce in casa dei Bryce e ingaggia una colluttazione con Alfredo: durante la lotta parte un colpo di fucile che lascia a terra senza vita il banchiere.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Genoveva dice a Felipe che ha un piano per distruggere Alfredo. Il Bryce commenta con Ursula della punizione inflitta a Marcia e si domanda se finalmente la domestica abbia capito la lezione. Genoveva rientra all’improvviso e racconta ad Alfredo di essere stata l’amante di Felipe ma di aver interrotto la relazione per non rovinare la sua reputazione. Poi si dice pentita e gli chiede di avere un’opportunità per rimediare perché il suo obiettivo è ancora quello di vendicare Samuele. Alfredo si dice disponibile a perdonarla ma non si capisce se è sincero o fa il doppio gioco, proprio come la moglie. Susana incontra in strada Ramon e Antonito e chiede ai due amici di aiutarla a risollevare il morale a Liberto che è davvero molto abbattuto da quando Rosina è partita. I Palacios ovviamente si dicono disponibili ad aiutarlo e si mettono subito alla ricerca di un’idea per distrarlo. Ledesma si reca con Angelinas al Nuovo Secolo e Felicia prova a migliorare l’intesa fra i due invitandoli a fare una passeggiata. Quando i ragazzi vanno via, Susana e Fabiana avanzano qualche dubbio dicendo che i due futuri sposi sembrano essere molto distanti e in particolare Emilio è estremamente infelice.

Ramon e Antonito vanno a trovare Liberto nella casa che un tempo occupava con Rosina e che oggi abita solo lui. I Palacios provano a risollevargli il morale ma l’uomo è davvero molto affranto e non vuole parlare della moglie. Poi discutono di quello che il Seler farà quando avrà i soldi dell’investimento delle assicurazioni e Liberto dice che forse potrebbe partire per un viaggio in qualche luogo lontano. Felipe incontra Marcia con le borse della spesa pesanti e la sgrida, dicendole che deve riguardarsi. Poi i due si danno appuntamento per la cena. Cinta è ancora molto triste per l’imminente matrimonio di Emilio e i genitori provano a distrarla ma senza successo: la ragazza non vuole neanche uscire di casa. Fra Emilio e Angelines c’è molto imbarazzo e il ragazzo approfitta della presenza degli amici come Servante, Antonito, Casilda e Agustina per avere qualcosa di cui parlare. Alfredo è convinto che Genoveva sia finalmente dalla sua parte ma Ursula gli apre gli occhi dicendogli che c’è qualcosa di strano in questo pentimento immediato. Poi la domestica va da Genoveva e le dice che Alfredo non si fida di lei: Genoveva le confida di amare Felipe e di sentirsi molto forte per questo. Poi dice alla donna che se è davvero dalla sua parte deve fare una cosa per lei.



