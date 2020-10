Una Vita/ Anticipazioni 10 ottobre 2020: Emilio ora deve sposare Angelines!

Nella puntata di sabato 10 ottobre di “Una Vita”, Ledesma ritorna ad Acacias e questa volta non è solo: con lui c’è anche sua figlia Angelines. L’idea dell’uomo, infatti, è portare fino in fondo il suo progetto di far sposare la figlia con Emilio, visto che non ha mezzi per assicurarle una dote adeguata. Il Pasamar, quindi, non ha più modo di sottrarsi all’impegno che ha preso anni prima se non vuole rischiare di finire in carcere per omicidio. Bellita, intanto, per far distrarre Cinta sofferente per le imminenti nozze di Emilio, la iscrive ad un corso di canto lirico. Dopo la partenza di Rosina, Liberto invece è molto triste e sua zia Susana è preoccupata per lui, per questo motivo chiede l’aiuto della famiglia Palacios e della domestica Casilda per trovare una soluzione al proprio magone…

“UNA VITA”, DOVE ERAVAMO RIMASTI…

Marta è molto scossa per via dell’aggressione ed è dispiaciuta perché ha perso la sua medaglietta. Tutti quanti si prodigano per far sentire alla ragazza la loro vicinanza e anche Felipe va a trovarla alla soffitta e la convince a sporgere denuncia. Poi si confida con Liberto e Ramon dicendo ai suoi amici che pensa che l’aggressione a Marcia sia opera di Alfredo Bryce, un atto di vendetta nei confronti dell’avvocato. La mattina dopo, mentre Fabiana, Carmen, Agustina e Casilda sono alla soffitta, arriva Ursula ed è subito chiaro che la ragazza non è una presenza gradita.

Quando nella stanza sopraggiunge anche Marcia, Ursula inizia a minacciarla in modo velato dicendole che la prossima volta non sarà così fortuna e che è meglio non mettersi in certe situazioni. Jacinto ha ancora problemi invece con sua moglie Marcelina che si è particolarmente offesa per una frase infelice che l’uomo ha detto sul desiderio delle donne a ricevere regali costosi. Poiché non sa come rimediare a questa ennesima, brutta figura, decide di recarsi a casa di Jose per chiedere il suo aiuto nell’escogitare qualcosa che possa far piacere a Marcelina ma si scontra con la curiosità di Bellita e Arantxa.

Cinta mostra a Emilio i biglietti che ha preso per scappare con lui ma il ragazzo si rifiuta dicendole che non desidererebbe nulla di più al mondo ma purtroppo è vincolato a questa promessa fatta a Ledesma e se venisse meno alla parola data le conseguenze per la sua famiglia sarebbero molto gravi. Cinta è disperata e ne parla anche con Antonito che la sprona però a non mollare perché è sicuro che l’amico la ami moltissimo. Anche i genitori di Cinta provano a consolare la ragazza e Bellita confida a Jose che se il cuore della figlia non si rimarginerà in fretta dovrà prendere dei seri provvedimenti. Liberto è alla locanda di Fabiana per sapere se c’è la disponibilità di una stanza così da trasferirsi lì, quando Casilda gli porta una lettera di Rosina e l’uomo spera che la moglie abbia finalmente deciso di perdonarlo e riprendere il loro matrimonio. Purtroppo, però, nella lettera è contenuto solo l’invito a restare nella loro casa coniugale mentre lei sarà via: Liberto ha capito che la donna ha messo definitivamente la parola fine sul loro matrimonio.

Qualche ora più tardi Susana va a casa di Rosina per salutarla prima della partenza e provare di nuovo a convincerla a non partire. La donna, però, pur fra le lacrime, le dice che la soluzione migliore è quella di mettere distanze fra lei e Liberto, nella speranza di riuscire a dimenticare quello che l’uomo le ha fatto. Casilda, intanto, disperata per la partenza della sua padrona, le consegna una serie di regali per la figlia e i nipotini e poi la prega di tornare quanto prima a casa da lei.



