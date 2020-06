Una Vita/ Anticipazioni del 23 giugno 2020: Felipe allo scontro con Ramon per Celia!

Una Vita, anticipazioni puntata 23 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, 23 giugno 2020, grande è l’attenzione su Felipe. L’avvocato sembra infatti sull’orlo di un precipizio, dopo aver sperperato tutto il suo denaro, perso la dignità a seguito dell’episodio delle prostitute e soprattutto dopo aver perso la fiducia nei confronti della vita e dell’amicizia. Nessuno inoltre riesce a fargli cambiare idea e a ricondurlo verso uno stile di vita più salubre e dignitoso. In paese perciò non si fa altro che parlare dell’avvocato come se da un momento all’altro possa succedere qualcosa di irreparabile. Nella trama dell’episodio di Una Vita del 23 giugno 2020 si parla inoltre di Ramon pronto finalmente a raccontare a Felipe la verità su Celia. Il Palacios sa del resto che Felipe si sente solo e senza alleati dopo l’assassino di sua moglie. Si prepara per questo motivo a confessare tutto e a raccontare a Felipe tutto ciò che deve in merito alla morte di Celia. Si saprà perciò che la donna è caduta accidentalmente dal balcone nel tentativo di fuggire con Milagros. Felipe non sembrerà credere però a tale versione e Ramon dovrà quindi andare alla ricerca di un testimone.

Una vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. La settimana si apre dunque su uno scenario denso di mistero. Il commissario Mendez infatti sta svolgendo le sue indagini e perciò si reca a casa Alday. Il motivo naturalmente è ottenere più informazioni possibili sul passato di Genoveva. Mentre avviene tutto ciò Ramon riflette sul da farsi. Felipe infatti sembra essersi definitivamente lasciato andare e appare completamente disinteressato alla sua vita e alla sua dignità. Ramon sta pensando perciò di raccontargli tutto ciò che ancora l’uomo non sa su Celia. La speranza del Palacios è quella non solo di ottenere il suo perdono, ma anche quella di ricucire un’amicizia che potrebbe salvare Felipe dalla depressione che sta vivendo. Intanto le indagini di Mendez sulla scomparsa di Ariza portano a nuove sconvolgenti scoperte. Infatti attraverso le indagini si fa luce sui nomi delle persone che potrebbero svelare il mistero in questione.

Il malvivente di cui si conosce il nome infatti sembrerebbe legato a Samuel, Genoveva e ovviamente al Senatore Ojeda Tapia. Inoltre viene a galla anche il nome del povero Liberto che era stato coinvolto dal gioielliere e dalla sua consorte. L’ispettore però è concentrato sul passato della Salmeron in quanto è certo che ciò che è accaduto sia legato con qualcosa che la signora si era lasciata alle spalle. La donna quindi viene chiamata a deporre la sua testimonianza in questura e sarà proprio in questo luogo che le verrà chiesto quale legame la interessava al losco individuo. La tensione dunque cresce e Genoveva ora ha paura di finire in carcere. La moglie di Samuel infatti teme di aver fatto troppi passi falsi e soprattutto che questi potrebbero condurla a delle conseguenze dove non sarà più possibile riparare. L’attenzione sulla vicenda dunque rischia di portare sulle sue tracce e far scoprire perciò il nascondiglio dove si è rifugiata per sfuggire all’ex pericoloso protettore, Cristobal. Più cresce l’attenzione sul caso di Ariza e più facilmente la donna potrebbe essere scoperta. Nel frattempo cresce la determinazione di Ramon che ormai è convinto su cosa sia meglio fare: la verità deve essere raccontata. Solo in questo modo potrà riconquistare la fiducia dell’amico che ormai non conosce più ragione di vivere.



