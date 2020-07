Una Vita/ Anticipazioni doppia puntata 4 luglio 2020: Lucia muore tra le braccia di..

Una Vita, anticipazioni puntata 4 luglio 2020

Torna Una Vita anche oggi, 4 luglio 2020, sui gli schermi di Canale 5. Andiamo a vedere quelle che sono le anticipazioni. Samuel si spegnerà in ospedale tra le braccia di Genoveva. La giovane vedova, disperata e senza più alcun punto di riferimento, nonché bersaglio del disprezzo di tutto il quartiere, seppellirà il marito in completa solitudine, giurando solennemente sulla tomba di Samuel quello che suona come un oscuro presagio: Genoveva promette che vendicherà l’uomo che amava, facendola pagare a tutti coloro che, voltandogli le spalle, lo hanno condannato a morte. Dovranno soffrire come ha sofferto lei e non ci sarà pietà per nessuno. Assisteremo purtroppo anche ad un nuovo e gravissimo lutto che sconvolgerà gli abitanti di Calle Acacias 38: ormai sopraffatta dal tumore Lucia chiuderà gli occhi per sempre, lasciando il figlio Mateo e l’amato Telmo nella più cupa disperazione. Nè il bambino nè l’ex sacerdote infatti erano a conoscenza della gravità delle condizioni di salute della donna, che aveva mantenuto il più assoluto riserbo in merito, nell’estremo tentativo di proteggere gli uomini della sua vita. Telmo rivelerà quindi a Mateo di essere il suo vero padre e deciderà di andare a vivere con il bimbo, realizzando in questo modo le ultime volontà di Lucia.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una vita. Dopo avere chiesto inutilmente aiuto ai domestici per poter nascondere Genoveva in soffitta, Samuel è sempre più disperato. Pur di scappare tenta il tutto per tutto, appiccando un incendio alla propria abitazione per riuscire ad allontanarsi indisturbato insieme alla moglie: non immagina che Cristobal li attende per portare a termine la sua vendetta. Il criminale blocca Genoveva non appena scende tra le vie di Acacias e le rivolge un terribile ultimatum: sarà di nuovo la sua donna oppure pagherà con la vita il tradimento. Subito dopo le spara un colpo di pistola, ma Samuel si frappone tra il proiettile ed il corpo di Genoveva: colpito in pieno petto l’Alday si accascia tra le braccia della moglie e viene ricoverato in condizioni disperate all’ospedale, vegliato costantemente dalla donna.

Lolita si sente in colpa per quanto accaduto a Samuel ed è molto preoccupata per le condizioni di salute di Lucia, della quale non hanno più avuto notizie dopo il ricovero in ospedale. Anche gli altri domestici sono molto turbati: non immaginavano che i coniugi Alday si trovassero in pericolo di vita ed ora si sentono in parte responsabili per la tragedia avvenuta. In ospedale Telmo e Felipe attendono dai medici notizie su Lucia e cominciano a temere che la donna stia nascondendo loro la verità; Telmo confida a Felipe di non avere mai smesso di amarla e tra i due uomini si stabilisce una certa complicità. Nel frattempo Felicia informa Ursula del malore di Lucia e del grave ferimento di Samuel e l’istitutrice si precipita in ospedale, lasciando Mateo insieme a Camino, la figlia di Felicia. Bellita va avanti nel progetto di tornare sulle scene, senza immaginare che la figlia Cinta (a sua insaputa) ne ha già raccolto l’eredità artistica, esibendosi con grande successo negli intriganti panni della Donna Del Mistero.



