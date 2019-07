Una Vita/ Anticipazioni: La Dicenta riceve una missiva che la turba…

Anticipazioni Una Vita 23 Luglio

Cosa accadrà nella nuova puntata di Una Vita? Se le dinamiche di Acacias 38 vi hanno colpito più di una bella nuotata al mare, qui troverete pane per i vostri denti. Nella puntata che verrà trasmessa oggi, martedì 23 luglio 2019 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, sarete come di consueto alle prese con alcune novità. Samuel e Diego per esempio, verranno a sapere che il piccolo Moises, il figlio di Blanca e Diego, è vivo e non è stato ammazzato dopo il parto. I due uomini lo riferiranno immediatamente alla donna, che lo aveva sempre sostenuto, senza mai essere creduta da qualcuno. Diego e Samuel fanno vedere a Blanca il ciondolo chiama angeli del piccolo Moises, quello che alla giovane era stato levato quando è stata attaccata prima di dare alla luce suo figlio. Il pendaglio è stato trovato all’interno della struttura che ospita il convento nel quale la malefica Dicenta fa visita ogni tarda notte.

Una Vita: la misteriosa missiva

Flora viene a scoprire una particolare cosa riguardante El Peña che la sconvolgerà, mentre la malvagia dark lady riceverà una missiva che porta lo stemma dei Koval, ed è per questo intimamente agitata. Flora si auto- accusa del bacio che c’è stato tra lei e Paquito: la malefica Dicenta sembra trarre il più bieco e frustante appagamento nello sfasciare le vite di altri. Ha svelato che tra Flora e Paquito c’è stato un bacio e il giovane rischia di essere esonerato. Flora si prende tutta la responsabilità del gesto per cercare di schivare la possibilità che Paquito possa perdere il suo lavoro. Flora fa una scoperta sconvolgente. El Peña, ovvero Inigo Cervera, conserva, occultate con attenzione, certe immagini raffiguranti il fratello Ignacio, che tutti chiamano esattamente Inigo. Flora resta sconvolta e inizia a credere che la storia sulla supposta perdita di memoria di El Peña sia in realtà solo una presa in giro. Dopo avere ricevuto una lettera, la Dicenta è turbata: forse in passato ha avuto un forte dolore che l’ha fatta divenire così perfida.

