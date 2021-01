Una Vita/ Anticipazioni maxi puntata oggi, 2 gennaio: Felipe agirà da solo!

Una Vita, anticipazioni puntata 2 gennaio

Nella puntata di sabato 2 gennaio, Felipe decide di recarsi di nuovo da Andrade e liberare da solo Marcia ma le cose si mettono male e l’avvocato si salva solo per l’intervento di Mauro che lo ha seguito. Marcia, però, viene ferita nella concitazione e lotta fra la vita e la morte. Cinta è sempre più triste perché pensa che Emilio le nasconda qualcosa. Il Pasamar sta semplicemente organizzando la proposta di matrimonio ma non riesce a trovare un modo originale per chiederlo. Intanto qualcuno segue il ragazzo ed Emilio teme che si tratti di Ledesma ma scopre che non è così. Intanto Cinta e Camino decidono di fare i provini per un produttore di spettacoli itineranti e le loro foto riscuotono un grande successo. Servante cerca un modo per evitare di salire sul dirigibile del re e per questo finge di essersi slogato una caviglia: Cesareo e Arantxa fanno di tutto per smascherarlo.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nella puntata trascorsa del 31 dicembre di Una Vita, Felipe reagisce molto male alla notizia che Mauro è ancora in polizia e collabora sotto copertura con Mendez per arrestare il traffico internazionale di schiave. Dopo aver detto al San Emeterio di non fidarsi di lui, va via e i due poliziotti decidono di metterlo sotto sorveglianza. L’avvocato non si è reso conto che Genoveva lo ha seguito e ha scoperto che il suo amato ha appuntamento proprio con il commissario Mendez e con l’ex poliziotto. La Salmeron è molto adirata perché teme che le indagini possano portare a far scoprire quello che lei e Ursula hanno fatto per cui decide di prendere in mano la situazione, non fidandosi più della sua domestica. Prima si fa raccontare dell’ultimo incontro fra Ursula e Felipe, quando l’uomo l’ha cacciata di casa, poi le chiede ogni informazione su Cesar Andrade per riuscire a tenere Felipe lontano da Marcia. Antonito va a trovare Emilio e i due parlano di Ledesma e della sua fuga. Poi il figlio di Ramon racconta della pace ritrovata a casa sua, con il padre e la moglie che hanno deciso di non lasciare più la casa di famiglia mentre Emilio chiede ad Antonito un consiglio per una cosa molto importante che deve fare proprio quel giorno.

Susana e Rosina vanno alla locanda di Fabiana per chiedere alla donna informazioni sulla stravaganza compiuta da Carmen il giorno prima, la verticale in strada con in testa la cuffietta di un bambino. Poiché trovano solo Agustina, la domestica fa un commento che infastidisce Susana, diventata ormai molto suscettibile poiché da quando non lavora più ha troppo tempo libero e poche cose da fare. Mentre Antonito è ancora al Nuovo Secolo, dopo aver promesso all’amico di aiutarlo, arriva Cinta. I tre iniziano a parlare di un concorso che il ragazzo vorrebbe organizzare al locale e poi Emilio delude le aspettative di Cinta dicendole che non può accompagnarla a vedere un concerto al centro poiché è troppo impegnato al lavoro. Agustina chiede scusa a Felipe per il fatto che il giorno prima l’avvocato ha trovato Ursula a casa sua. L’uomo ha un’opinione molto negativa su Ursula e invano la sua domestica prova a fargli cambiare idea. Servante, Jacinto e Cesareo parlano di quello che ha fatto Carmen il giorno prima e vengono raggiunti da José che, per ringraziare i tre amici per l’aiuto che gli hanno dato nell’intrattenere Copernico, li invita ad assistere con lui alla corrida. Liberto riceve le lamentele di sua moglie Rosina perché dedica più tempo alla questione del rimpatrio dei soldati piuttosto che alle questioni di famiglia, poi la donna racconta al marito di essere molto preoccupata per Susana, secondo lei depressa perché la sua vita è vuota e priva di stimoli.



