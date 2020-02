Una Vita/ Anticipazioni oggi, 11 febbraio 2020: Padre Telmo convincerà Lucia…

Una vita, anticipazioni puntata 11 febbraio 2020

La puntata di Una vita che ci attende oggi, 11 febbraio 2020, stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli, sarà ancora incentrata sul tentativo di Padre Telmo di scoprire la verità su quanto accaduto a Lucia. Anche Fra Guillermo, che lo conosce così bene, avverte che vi è qualcosa di davvero preoccupante, anche se il sacerdote di Acacias non è stato completamente sincero con lui. Il vecchio mentore sa bene che Padre Telmo non potrebbe mai far del male a Lucia, ma non riesce a spiegarsi cosa possa davvero essere accaduto. Le sensazioni di Fra Guillermo non sono affatto sbagliate, anche se mai potrebbe arrivare ad immaginare che dietro la preoccupazione di Telmo vi siano in realtà le minacce del priore Espineira che farebbe veramente di tutto per poter mettere le mani su quell’immenso patrimonio. Intanto Lucia, rimessasi dalla caduta, andrà a trascorrere un periodo di convalescenza accanto alle persone a lei care. Celia le racconterà cosa è accaduto al matrimonio, visto che lei sembra non ricordare molto, e Padre Telmo si recherà spesso a trovarla, per sincerarsi che stia bene ed assicurarsi che nessuno le faccia ancora del male. Ma ora che si trovano di nuovo molto spesso vicini, il sacerdote e Lucia riusciranno a soffocare il sentimento che provano l’uno per l’altro? Sappiamo bene che se così non fosse i pericoli per Lucia aumenterebbero, perché non è solo il priore Espineira a voler mettere le mani sul suo denaro. Anche Samuel ha già dimostrato in più di un’occasione di essere disposto a tutto pur di salvare la sua situazione finanziaria. Per sapere come andrà a finire questa intricata vicenda non ci rimane che attendere un nuovo appuntamento pomeridiano con la soap Una Vita, che come sempre verrà trasmessa su Canale 5.

Clicca qui per le anticipazioni della settimana

Una vita, dove eravamo rimasti

La soap spagnola Una Vita è tornata oggi sugli schermi di Canale 5 per una nuova settimana ricca di molti colpi di scena. La puntata odierna ha visto protagonisti Antonito e Lolita con i festeggiamenti del loro matrimonio. Proprio durante i festeggiamenti Padre Telmo ha modo di rendersi conto che Lucia non è intervenuta e, temendo che le sia accaduto qualcosa, si reca a cercarla nella sua casa. Il sacerdote infatti non può affatto nascondere a se stesso che, nonostante le promesse fatte al suo mentore Fra Guillermo, quello che prova per la Alvarado è molto simile a quello che lei prova per lui, ed è ancor più difficile da dimenticare dopo che è venuto a conoscenza dell’imminente matrimonio fra Lucia e Samuel.

Ma la notizia delle nozze non è passata inosservata neppure ad Espineira, che rischia così di veder svanire la possibilità per la chiesa di potersi accaparrare l’eredità dei marchesi di Valmez. Se la Alvarado arriverà all’altare con l’Alday, tutti i piani di Espineira potrebbero fallire miseramente. Per questo sa che deve agire, ed agire in fretta. I suoi scagnozzi hanno così oliato i gradini delle scale a casa della ragazza, e lei tornata indietro per prendere il suo regalo di nozzeper Lolita e Antonito, cade rovinosamente giù per la scalinata. Se Lucia muore prima di sposare Samuel, l’eredità andrà interamente alla chiesa. Questo è quanto ha spinto Espineira a mettere in atto quel boicottaggio. Ma l’arrivo a casa di Lucia di Padre Telmo rovinerà i suoi piani. Il sacerdote infatti, giunto fin là, la trova a terra priva di sensi ed allerta subito i soccorsi. Una volta messa in salvo la donna, però, vuol davvero capire chi possa desiderare così tanto la sua morte. Padre Telmo infatti sembra sempre più convinto che non si sia trattato di una disgrazia, ma che qualcuno stia davvero cospirando contro di lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA