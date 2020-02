Una Vita/ Anticipazioni oggi, 4 febbraio: Samuel e Celia complici?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 FEBBRAIO

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli nella puntata di oggi di Una Vita, vedremo Padre Telmo che, dopo aver parlato a lungo con Fra Guillermo, apparirà ancor più indeciso. Il mentore, compreso che l’amore che il parroco prova per la Alvarado è davvero immenso, capisce che non avrebbe alcun senso allontanare il parroco da Acacias per un periodo, perché poi questo sentimento si ripresenterebbe alla prima occasione. Dialogando con l’amico Padre Telmo scopre che anche lui ha provato in passato un grande amore. Quello che invece il parroco non sa è che Fra Guillermo è arrivato ad Acacias dopo aver preso accordi proprio con Samuel. L’Alday sente che deve fare qualcosa per riconquistare il cuore della giovane, che anche davanti ai rifiuti del sacerdote sembra continuare a nutrire per lui un amore profondo. Intanto in città tutti si preparano per il matrimonio di Lolita ed Antonito. Lolita sembra non riuscire a trovare l’abito adatto, mentre tutto il paese è intento a fare i preparativi perchè il giorno tanto atteso tutto sia davvero perfetto. Quali altre vicende ci attendono ad Acacias? Per saperlo non ci rimane che attendere gli appuntamenti pomeridiani con la soap Una Vita, che va in onda ogni giorno su Canale 5.

UNA VITA, RIASSUNTO 3 FEBBRAIO

Nella puntata del 3 febbraio di Una Vita non sono mancati certo i colpi di scena. Abbiamo visto infatti Liberto rinunciare alla sua carriera di pugile per amore della moglie. Rosina ha infatti scoperto che l’uomo, aiutato e sostenuto da Inigo, si è cimentato nel mondo della boxe. Assistendo ad uno degli incontri Rosina vede il marito andare al tappeto dopo aver ricevuto un violento pugno dal suo avversario, e capisce che non può certo convivere con la paura che Liberto possa farsi male sul serio. Da qui nasce l’ultimatum che lo porterà ad abbandonare il pugilato, quando l’uomo si vede costretto a decidere tra quello sport e l’amore della moglie. Intanto Lucia appare sempre più innamorata di Padre Telmo e sempre meno intenzionata a sposare l’Alday. A dare una mano inaspettata al giovane Samuel arriva Celia, che preoccupata per lo scandalo che potrebbe colpire sua cugina, decide di fare di tutto perchè la ragazza si convinca a dire di sì all’Alday. Quello che però Celia non sa ancora è che in realtà i piani del giovane non sono mossi dall’amore per sua cugina, ma dalla necessità di poter mettere le mani sul patrimonio ereditato da Lucia, in modo tale da poter estinguere il suo debito con Jimeno Batan. Erano stati questi infatti i motivi che avevano spinto Samuel a chiedere a Lucia di sposarlo, fin dall’inizio. Dietro il suo grande desiderio di eliminare dalla scena chiunque si provasse a frapporsi tra lui e la giovane Alvarado non vi era mai stato nient’altro che l’interesse per quella eredità della donna. Anche il suo viaggio in gran segreto a cercare Fra Guillermo, vecchio amico e mentore di Padre Telmo, era volto esclusivamente a impedire al parroco di stare vicino alla donna che lui intendeva ad ogni costo sposare.

