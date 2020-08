Una Vita/ Anticipazioni puntata 1 agosto 2020: Genoveva e Marlene complici o…

Una Vita, anticipazioni puntata 1 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, sabato 1 agosto, Genoveva si accorderà con Marlene per uno scambio: lei gli porterà i negativi delle foto compromettenti che ritraggono Alfonso in compagnia del fratello di Marlene e in cambio la donna avrà il denaro pattuito. Al momento dello scambio, però, Genoveva avvelena l’amica uccidendola. L’atto era premeditato perché a casa sua le è appena stato consegnato un baule nuovo, grande abbastanza per contenere un corpo. Intanto per un disguido postale Ramon scoprirà solo troppo tardi che è in arrivo sua figlia Mercedes per trascorrere le vacanze in famiglia: in ansia perché conosce molto poco la piccola, le acquisterà un regalo che avrà l’unico risultato di farla piangere. Emilio e Cinta si incontrano nuovamente di nascosto e non riescono a resistere alla tentazione di baciarsi, ma questa volta la madre di lui li vede e scopre così della relazione fra i due ragazzi. Agustina, in attesa di ricevere i risultati degli esami medici, avrà una brutta sorpresa: le resta poco da vivere ma prega la sua amica Ursula, l’unica a saperlo, di non dire nulla a nessuno.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Carmen e Ramon tornano a casa dopo il ballo alla locanda e l’uomo intuisce subito che c’è qualcosa che non va. Quando chiede spiegazioni, Carmen utilizza la scusa di non sentirsi accettata dalle donne del quartiere e Ramon prova a rassicurarla dicendole che anche alla sua compianta Trini era accaduta la stessa cosa: non sa che è proprio il paragone con la sua prima moglie a farla soffrire. Il giorno dopo Carmen e Ramon a passeggio incontrano due donne del quartiere e l’uomo può toccare con mano quanto siano sgradevoli nei confronti della sua compagna. Genoveva resta sconvolta quando vede Cristobal a casa sua, che parla con suo marito Alfredo e lo aggredisce subito, visto che è stato il responsabile della morte del suo primo marito Samuele. Poi scopre che l’attuale marito ha pagato Cristobal per non disturbare mai più Genoveva. Alfredo, però, le chiede di tenere fede al patto stretto, quindi dovrà eliminare Marlene. Felipe incontra Lolita e i due, mentre chiacchierano, vedono Cristobal passare: la donna capisce subito che è l’uomo che ha ucciso Samuele e avvisa l’amico, consapevoli che l’assassino è ricercato dalla polizia. Felicia riceve la visita di Cesareo che vuole spiegarle per quale motivo aveva invitato Camino a ballare: l’uomo, che aveva una sorella con disturbi mentali, ha capito che la ragazza ha delle problematiche mentali e vuole mettere in guardia la madre.

Servante è offeso con Casilda, Marcelina e Jacinto perché tutti hanno dato la colpa a lui per l’allergia della fioraia e pretende quindi che i tre gli facciano le loro scuse. Poiché non ottiene nulla, smette di parlare con loro. Emilio e Cinta si incontrano di nascosto e il ragazzo mostra subito la sua gelosia ma lei ne approfitta per ricordargli che se lui decidesse di annunciare a tutti il loro fidanzamento allora non avrebbe motivo di essere geloso. Il ragazzo, allora, le dà appuntamento per il pomeriggio in villa, aggiungendo che ad attenderla ci sarà anche una sorpresa. Le signore del quartiere si riuniscono a casa di Donna Susanna per prendere il caffè e spettegolare su tutti. Ovviamente il loro argomento di conversazione preferito è Carmen che ormai, dopo aver ufficializzato la sua relazione con Ramon, è passata dall’essere una serva a fare la signora. Le pettegole notano subito che, con il nuovo abbigliamento acquistato dal compagno, Carmen assomiglia moltissimo a Trini, la prima moglie del Palacios.



