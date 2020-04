Una Vita/ Anticipazioni puntata 1 aprile 2020: Samuel contro Lucia

Una Vita, anticipazioni puntata 1 aprile 2020

Le premesse sono ottime per regalare a Una Vita una puntata piena di suspense oggi, 1 aprile 2020. Samuel non prenderà bene la lettera pubblicata da Lucia sul giornale e l’invito rivolto alla stampa. Come reagirà l’ex fidanzato della bella ereditiera sentendosi ancora una volta umiliato? Il prossimo compleanno di Lucia segna anche la data in cui la ragazza entrerà in possesso della sua eredità, di cui non ha ancora rivelato la destinazione. Il progetto è quello di fondare un ente benefico, seguendo il consiglio di Padre Bartolomè. Ma il religioso sarà in buona fede? Scopritelo a partire dalle 14.10 su Canale 5.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti a Una Vita. La storia d’amore che lega Lucia a Telmo continua ad alimentare pettegolezzi, soprattutto dopo che la foto di un loro bacio è stata pubblicata sul giornale. Per mettere a tacere le malelingue e spiazzare chi ha preso di mira lei ed il fidanzato Lucia prende una decisione coraggiosa: la giovane ereditiera vuole inviare al giornale una lettera in cui conferma di essere orgogliosa di Telmo e del profondo sentimento che li lega. Ma si spinge oltre: nella lettera invita la stampa a partecipare alla sua festa di compleanno, che si terrà la settimana successiva alla pasticceria La Deliciosa. Durante il party Lucia risponderà a tutte le domande dei cronisti intervenuti, senza tirarsi indietro di fronte alle domande più indiscrete. Prima di spedire la lettera Lucia chiede un parere a Telmo, che appoggia questa iniziativa, dichiarandosi fiero della forza d’animo della fidanzata. Ursula invece si dimostra preoccupata: crede che non sia una buona idea e che la lettera possa attirare nuove critiche sulla coppia. Lucia però è convinta della decisione: rassicura Ursula e le chiede di partecipare alla sua festa, facendo commuovere la domestica: la donna non si aspettava un gesto di tale bontà e ne rimane profondamente colpita.

Inigo confida a Tito la verità sulla scomparsa della sorella Flora: la ragazza non è casa a curarsi l’influenza ma è stata rapita da Andres e al momento la famiglia non ne ha più avuto notizie. Il pugile è sconvolto nell’apprendere questa notizia e vorrebbe intervenire. Dopo avere lasciato Inigo, Tito si precipita a casa di Leonora, che sua volta cerca di calmarlo, invitandolo a desistere da qualsiasi iniziativa. Poco dopo anche Inigo rientra a casa e i tre riconfermano l’intenzione di non dare nell’occhio e di astenersi dall’agire per ritrovare Flora. Tito sembra accettare di farsi da parte, ma il suo comportamento successivo lascia qualche dubbio in merito…

Mentre Lolita è a passeggio con Milagros incontra Casilda, che le comunica di avere un’amica che sta cercando un impiego come balia e la propone a Lolita per la piccola Milagros. Lolita nè è contenta, ma dovrà fare i conti con Celia, che non si rassegna a restare fuori dalla vita della neonata e cerca continuamente di interferire: Celia infatti piomba a casa di Lolita e la accusa di vestire Milagros con vestiti brutti, del tutto inadeguati per la bimba. Lolita si trattiene dal rispondere a tono a Celia, ma è evidentemente molto irritata da questa continua invadenza, che ormai è sotto gli occhi di tutti. Intanto Rosina e Susana parlano male di Lucia, accusandola di avere perso il senso del pudore e di alimentare deliberatamente lo scandalo della sua relazione con Telmo.



