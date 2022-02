Una vita/ Anticipazioni puntata 1 febbraio: Felipe ancora in cerca di vendetta

Una vita, anticipazioni puntata 1 febbraio

Nella puntata di oggi, martedì 1 febbraio, della soap opera spagnola “Una vita” il piano dei fratelli Queseda va a buon fine, Antonito non riesce a resistere alle avances di Natalia e cade tra le sue braccia nel momento in cui Lolita fa il suo rientro a casa. La donna quando sorprende il marito in atteggiamenti intimi con la Queseda viene colta da un forte attacco di ansia e perde i sensi. Antonito chiama il dottore e una volta valutata la situazione ordina il ricovero della donna. Il politico non trova la forza di raccontare quanto è accaduto a Ramon e a Carmen, già conosce quale potrebbe essere la loro reazione e preferisce stare in silenzio, ma nel quartiere già c’è chi vocifera di aver visto Natalia uscire dalla casa dei Palacios con pochi vestiti addosso chiedendo aiuto. Felipe vuole vendicarsi, nonostante Casilda e Mendez cercano in tutti i modi di convincerlo ad allontanarsi da Genoveva, che in questo momento ha la protezione anche della polizia. Roberto e Sabina hanno portato a compimento la loro opera, il tunnel che li porta dritti al caveau della banca è terminato, i documenti con le nuove identità sono nelle loro mani, manca solo portare a segno la rapina e fuggire all’estero.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Genoveva dopo essere stata assolta dall’omicidio di Marcia è tornata ad Acacias a testa alta sbandierando la sua innocenza. Nel quartiere però c’è ancora a chi crede nella sua colpevolezza come Casilda e Lolita. Poi ci sono persone come Fabiana pronte a perdonare e a concedere una seconda opportunità di riscatto. Mentre Mendez spera di poter incriminare la Salmeron per l’uccisione dell’avvocato Velasco, la donna è intenzionata ad accaparrarsi le grazie dei suoi detrattori e seguendo il consiglio dell’arciprete Reguero raduna un po’ di gente nella piazza per invitare tutti a partecipare alla messa in onore di Marcia. Quando Felipe lo viene a sapere si scaglia con tutta la sua rabbia contro la donna accusandola di essere l’assassina di Marcia. Genoveva si difende ricordando che è stata assolta dalle accuse di omicidio, ma l’avvocato continua ad aggredirla giurando che prima o poi riuscirà a dimostrare la sua colpevolezza. Fabiana è molto dispiaciuta dell’accaduto, mentre le altre signore del quartiere si schierano dalla parte di Felipe, ritenendo il comportamento della Salmeron irrispettoso nei confronti della defunta e che la celebrazione in suo onore è solo un modo per “ripulire” la sua immagine.

Lolita continua a stare male nonostante faccia finta di niente. Da quando ha cacciato di casa Antonito, trascorre molto tempo in negozio, ma non riesce a stare in piedi. Casilda le sta vicino e quando esce per fare le commissioni per la sua signora, passa sempre a farle visita per accettarsi come si sente. Anche Antonito è preoccupato della moglie, per questo è andato a trovarla per chiarirsi con lei, ma Lolita non ha nessuna intenzione di riaccoglierlo in casa. L’uomo gli chiede di poter recuperare dei documenti e potersi fare una doccia, visto che nella locanda di Fabiana non è consentito, ma la moglie non si lascia impietosire e gli concede solo il permesso di recuperare la documentazione. Proprio quando Antonito è in casa da solo, Natalia si presenta alla porta e tenta di nuovo di sedurlo. Alla donna non è bastato allontanare l’uomo dalla moglie facendo credere a Lolita che tra loro c’è una relazione, ora vuole definitivamente separarli e mentre lei è occupata con Antonito, Aurelio mette in atto la seconda parte del piano: con una scusa manda Lolita a casa così che possa sorprendere il marito con Natalia in atteggiamenti intimi. Andrà a buon fine il piano dei Queseda?

