Una Vita/ Anticipazioni puntata 1 maggio: Telmo e Lucia si ritrovano faccia a faccia!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MAGGIO

Stando a quanto anticipato dagli spoiler spagnoli nella puntata di oggi, venerdì 1 maggio 2020, di Una Vita assisteremo finalmente all’incontro tra Telmo e Lucia. Sono passati dieci anni dal loro ultimo incontro e molte cose sono cambiate. Lucia si mostrerà piuttosto fredda e, pur chiedendo scusa all’uomo per non avergli creduto, lo pregherà di lasciarla in pace. Insieme a Lucia c’è Mateo, suo figlio, che sembra instaurare un feeling particolare con il Martines. Ufficialmente nato prematuro il bambino potrebbe in realtà essere il figlio di Telmo. Qualche dubbio assale il Martines, ma per saperne di più dovremo attendere ancora un po’. Una Vita va in onda ogni giorno alle ore 14,10 sulla rete ammiraglia Mediaset.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nuovo appuntamento oggi, giovedì 30 aprile 2020, con Una Vita. La sopa spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra ci ha riservato nuovi emozionanti avvenimenti in questa parte finale di aprile. Nella puntata di oggi i dubbi di Rosina, Susana e Lolita sembrano essere stati fondati. In particolare Susana si era sempre dimostrata sicura nell’affermare che Genoveva, la moglie di Samuel giunta con lui ad Acacias, non fosse la nobildonna francese che aveva sempre affermato di essere. Proprio Susana si era data da fare per boicottare la merenda che la signora Alday aveva organizzato per fare conoscenza ed amicizia con le buonpensanti di Acacias. Ma il fatto che ha dissipato i loro dubbi è stato quando Lolita ha trovato in un vecchio giornale una foto in cui era ritratta anche Genoveva. La donna era seduta all’interno di una taverna e l’articolo parlava dell’arresto di ben dieci uomini. Chi è quindi Genoveva e quale passato oscuro nasconde? Se la signora Alday insieme a Samuel decide di mostrarsi indifferente davanti alle maldicenze ed al boicottaggio dell’invito, sicuramente la cosa non finirà così. Susana e le altre si sono messe contro una donna molto pericolosa e forse ignorano quanta forza possa avere la sua vendetta.

I fans della soap Una Vita hanno potuto ritrovare oggi anche Telmo. Scomparso dalle scene subito dopo la morte di Celia l’ex parroco fa il suo ritorno ad Acacias. Tra le persone che vorrebbero chiedergli scusa per non aver creduto alle sue parole fino al momento in cui l’arresto del Priore Espineira ha mostrato la totale estraneità del Martines nel dirottamento del patrimonio di Lucia, c’è proprio la donna che ha amato. In tutti questi anni Telmo è stato informato delle vicende che hanno interessato la Alvarado dalla sua ex perpetua Ursila, che però gli ha taciuto la presenza di Mateo, il bimbo di Lucia che potrebbe essere suo figlio. La Alvarado è sposata ora con Eduardo, anche se addirittura Samuel nell’incontrare Telmo gli fa notare che la donna un tempo contesa dai due non è affatto felice. Eduardo è un uomo spesso violento e nessuno comprende i motivi per cui Lucia non lasci la casa. Cosa accadrà ancora? Per saperlo non ci rimane che attendere domani, quando Una Vita tornerà come sempre sugli schermi di Canale 5.



