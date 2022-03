Una vita/ Anticipazioni puntata 1 marzo: Miguel vuole riconquistare Anabel

Una vita, anticipazioni puntata 1 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 1° marzo, della soap opera spagnola “Una vita“ Bellita incontra per la prima volta lo scrittore fantasma che realizzerà la sua autobiografia: quando l’uomo inizia a farle molte domande personali, si infastidisce e lo caccia di casa. Miguel vuole riconquistare Anabel, così le compra dei fiori e corre a cercarla ma la scopre in compagnia di Aurelio: l’uomo le tiene le mani e i due parlano. In realtà il Quesada le sta dicendo che non è stato lui ad uccidere Carlo ma si tratta di un omicidio compiuto dai loro padri. Susana scopre la foto del giornale e così inizia a pensare che il messaggio criptico del marito fosse in realtà un addio perché stava per sposare un’altra donna. Antonito è disperato perché pensa che Lolita sia sul punto di morire.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita“ Miguel rassegna le sue dimissioni dalla società con Marcos e Aurelio ma il Bacigalupe non accetta questa decisione e prova a convincerlo dicendogli che, lasciando il lavoro, lascerebbe anche campo libero ad Aurelio con Anabel. Anche questo, però, non sembra essere convincente per il ragazzo, così con un atto di forza Marcos gli dice che per il momento non intende fare a meno della sua collaborazione, più in là si vedrà: gli vuole così dare il tempo di pensare meglio alle sue mosse. Più tardi Miguel parla con Anabel e le dice che mai avrebbe immaginato che suo padre potesse appoggiare Aurelio e le sue nefandezze. La ragazza, però, si risente molto per il fatto che il fidanzato mette in dubbio la correttezza di suo padre, così lo accusa di essere melodrammatico e di non fidarsi mai di nessuno, aggiungendo che questo atteggiamento li sta allontanando. Miguel risponde che in realtà ad allontanarli è solo lei che sembra non essere più felice di averlo accanto, ma Anabel risponde che è lui ad avere un segreto visto che ancora non le ha detto perché non è voluto andare nelle Asturie e ha fatto partire Marcos. Poi lo fa accompagnare alla porta da Soledad, invitandolo a tornare solo quando avrà smesso questo atteggiamento infantile. Il ragazzo raggiunge poi il nonno e scopre che è in procinto di partire per andare a recuperare un bottino che aveva nascosto anni prima per i momenti di necessità.

Genoveva incontra Aurelio e Natalia e dà loro una buona notizia: il parroco sembra aver cambiato la sua posizione nei confronti dei messicani e ora è molto felice di averli come fedeli. Padre Ilario ha anche deciso di affrontare Donna Susana e rimetterla in riga, così pure lei smetterà di far loro la guerra. Merito della generosa donazione di Aurelio alla chiesa ma anche delle parole convincenti della Salmeron. Bellita ha deciso di pubblicare una sua autobiografia ma decide che non sarà lei a scriverla ma lo farà uno scrittore fantasma. Alodia non riesce a capire che cosa voglia dire ma sembra non essere d’accordo sul fatto che la Del Campo non voglia raccontare a nessuno la verità. Servante corre con il giornale a casa di Liberto dove lo trova con Casilda. Sul quotidiano c’è la foto di una nobildonna prussiana che a Parigi ha sposato un uomo che è identico a Don Armando, anche se nell’articolo viene citato come un nobiluomo cecoslovacco. Le condizioni di Lolita non migliorano e Antonito è molto preoccupato perché teme che la moglie non si risveglierà mai più. Tutti, però, lo invitano a mantenere la calma e a permettere che la cura che le ha somministrato il medico possa dare i suoi frutti. Marcos chiede a Soledad notizie sul rapporto di Anabel e Miguel e dei motivi per i quali stanno litigando.

