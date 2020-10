Una Vita/ Anticipazioni puntata 1 novembre: ormai sicura la partenza di Genoveva

Una Vita, anticipazioni puntata 1 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, domenica 1 novembre, sembra ormai assodata la partenza di Genoveva, nonostante tutte le insistenze di Ursula per convincere la sua padrona a rivedere questa decisione. Prima di lasciare Acacias, però, va a chiedere scusa a Rosina per tutto quello che ha fatto nei suoi confronti, dicendole di essere molto felice di saperla di nuovo con Liberto perché rappresentano una coppia bellissima. La seconda tappa, prima di lasciare per sempre il quartiere che l’ha vista vivere situazioni molto infelici, va da Marcia per chiederle di occuparsi di Felipe come avrebbe fatto lei e di dargli tutto l’amore che l’avvocato si merita di avere. Appena si sparge la notizia della partenza di Genoveva, i suoi vicini di casa iniziano ad andare in panico perché temono che la donna venga meno alle promesse fatte di restituire i soldi rubati dal suo defunto marito. Intanto Lolita chiede al suocero e alla sua futura moglie di restare a vivere con loro perché teme, mano a mano che la gravidanza va avanti, di non riuscire a gestire tutto da sola.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Genoveva dice a Ursula che intende lasciare il quartiere e le chiede di preparare le valigie. La domestica è molto contrariata e prova a farle cambiare idea, facendo leva sul suo orgoglio, ma la Salmeron è molto determinata nella sua scelta. Ursula è imbestialita per questo e quando incontra Marcia per strada prova a minacciarla di nuovo, dicendole che se non lascerà subito il quartiere le succederanno cose terribili. La conversazione, però, viene ascoltata da Felipe che interviene dicendole di lasciare in pace Marcia e che da questo momento in poi dovrà trattarla come una signora, visto che si tratta della sua compagna. Poi l’avvocato chiede a Marcia di fare una passeggiata a braccetto per l’intero quartiere così da far vedere a tutti che sono ormai una coppia. A casa Palacios c’è molta preoccupazione per le condizioni di Lolita tanto che la portano in ospedale dove viene trattenuta per la notte. Per fortuna la diagnosi è positiva: si tratta solo di un’indigestione dovuta ai troppi dolcetti al cocco che la ragazza ha mangiato per il nervosismo degli ultimi giorni. Tutto il quartiere, quindi, tira un sospiro di sollievo.

Novità anche nella storia d’amore fra Cinta ed Emilio. Il ragazzo non ha resistito alla tentazione e si è recato a casa sua per confessarle tutto il suo amore. I ragazzi decidono di non poter fare a meno l’uno dell’altra e pensano di riuscire a trovare un sistema per venire meno alla promessa di matrimonio che lega il Pasamar alla figlia di Ledesma. Per una questione di prudenza, però, i due decidono di non dire nulla a nessuno per evitare che possano mettere nuovamente i bastoni fra le ruote a questa relazione. In effetti la stessa Felicia pensa che la soluzione migliore per tutti sia quella che veda Emilio sposato con Angelines ed è talmente concentrata su questa idea da non essersi resa conto che negli ultimi giorni Ledesma sta avendo un atteggiamento molto più gentile nei suoi confronti, quasi le stesse facendo la corte. Servante e Fabiana hanno risolto i loro problemi visto che, grazie ai soldi del matrimonio di Ramon e Carmen, possono effettuare i lavori alla locanda. Appena vengono a sapere dello scampato pericolo per Lolita, si concentrano nei preparativi per il matrimonio dei due che sarà il prossimo evento che coinvolgerà tutti gli abitanti di Acacias. In soffitta le domestiche sono molto contente perché finalmente il rimedio che Jacinto ha dato ad Agustina sembra funzionare e la domestica ha smesso di russare e tenere tutte sveglie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA