Una vita/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: Mendez chiede aiuto a Laura

Nella puntata di oggi, venerdì 1 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” Ildefonso ammette di aver scelto Camino come sposa perché sapeva delle sue inclinazioni. La ragazza è ferita e disgustata da queste parole, tanto che decide di andare a fare una passeggiata per non essere costretta a stare con suo marito. Poi va a trovare Anabel alla quale confessa il problema del marchese. Genoveva incontra casualmente Felipe e gli dice di aver deciso di ritirare la denuncia contro di lui e di volergli concedere l’annullamento del matrimonio così ognuno potrà andare avanti con la sua vita. Mendez riesce a parlare con Laura e a dirle che conosce il suo segreto e che, se ritratterà la sua testimonianza, farà in modo di aiutare sia lei che sua sorella Lorenza. La domestica, però, è molto spaventata e così fa perdere nuovamente le sue tracce. A casa di Marcos fervono i preparativi per la festa di inaugurazione che si preannuncia molto elegante.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Camino scrive a Maite e nella sua lettera esprime tutto il suo dolore per la lontananza ma anche il sollievo per aver scoperto che suo marito non potrà mai consumare il loro matrimonio. Proprio mentre è intenta a scrivere missiva, viene sorpresa da Ildefonso che le chiede con insistenza per chi sia la lettera. La giovane Pasamar prova a mentire dicendo che si tratta di uno scritto per suo fratello Emilio ma il marito non le crede e le intima di fargli leggere la lettera. Camino prova a dire che si tratta di questioni delicate di famiglia ma il marchese non le crede e le risponde che dovrebbe iniziare anche lei a essere sincera nei suoi riguardi, soprattutto perché lui si è aperto totalmente, quindi è arrivato il momento per lei di ammettere che nel suo cuore c’è solo Maite Sandue. Bellita è intenzionata a fare altri lavori in casa per preparare la stanzetta per il nipotino in arrivo.

Mendez racconta a Felipe quello che ha scoperto. Dieci anni prima Laura era stata accusata dell’omicidio di suo padre, morto in un incendio, dal quale però era riuscita a salvare sua sorella Lorenza che è rimasta però paralizzata. Da quel momento la domestica ha iniziato ad avere bisogno di soldi per mantenere la sorella in una clinica specializzata e l’idea che il commissario si è fatto è proprio che la domestica sia stata ricattata da Velasco e Genoveva. Felipe si convince che l’affetto che la ragazza mostrava nei suoi confronti era sincero e che poi è stata costretta a cambiare la testimonianza per questo motivo. Intanto Laura va a trovare Lorenza e con le lacrime agli occhi le dice che finalmente ha trovato il denaro necessario per poterla far operare in Germania e quindi a breve riuscirà a farla camminare di nuovo. Genoveva, per ripulire la sua immagine, prima dice a Marcelina che si farà carico personalmente delle spese per la manutenzione idraulica, così da non gravare sugli altri inquilini, poi vuole parlare con Casilda per dirle che non è stata lei a uccidere Marcia e che il perdono della migliore amica della vittima per lei è molto importante. Casilda, però, non si lascia incantare.

