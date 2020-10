Una Vita/ Anticipazioni puntata 1 ottobre: Rosina in Portogallo dalla figlia?

Una Vita, anticipazioni puntata 1 ottobre

Nella puntata di Una vita di oggi, giovedì 1 ottobre, Rosina comunica a Liberto che ha intenzione di lasciare il quartiere per trasferirsi in Portogallo dalla figlia. Quando il Seler viene a sapere questa informazione resta sconvolto perché teme che questa decisione possa mettere la parola fine alla loro relazione. Per questo motivo chiede aiuto a Casilda e a sua zia Susana per convincerla a restare in città. Ramon racconta a Felipe di averlo visto mentre amoreggiava con Genoveva e resta davvero sconvolto nello scoprire che fra i due c’è una relazione. L’avvocato non conferma né smentisce quello che l’amico ha visto ma gli chiede solo di avere fiducia in lui perché sa quello che sta facendo. Intanto Cinta è sul punto di scoprire una verità inaspettata sul suo fidanzato Emilio e Alfredo continua a ricattare Marcia per avere dalla domestica di Felipe delle informazioni sul suo padrone e soprattutto scoprire se Genoveva ultimamente sta frequentando più spesso la casa dell’avvocato.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una vita. Rosina comunica a Ignacio che pur essendo lusingata dall’amore che il libraio prova per lei, non può ricambiare questo sentimento: l’uomo le augura tutto il bene del mondo prima di salutarla per sempre. Emilio è in cerca di Ledesma, che non vede da diversi giorni, ma non vuole raccontare alla madre Felicia quale sia il motivo per il quale lo cerca. Casilda si incontra con Liberto perché l’uomo vuole sapere come stia sua moglie. La domestica racconta al Seler che Rosina ha deciso di non vedere più Ignacio e che fra i due non è successo nulla, poi consiglia a Liberto di tentare un gesto di riavvicinamento con la moglie perché pensa che la donna lo ami ancora. Quando Liberto racconta tutto a Felipe, l’amico è molto contento. Camino è molto preoccupata per Emilio e sia lei che la madre teme per la vita del ragazzo: la più rammaricata è proprio la sorella che si sente colpevole per quanto sta succedendo ad Emilio. Marcelina, mentre si fa aiutare da Jacinto a spostare alcune piante pungenti che rischiano di ferire i clienti, ritrova i soldi della colletta che Fabiana aveva perso: tutti i domestici della soffitta decidono di regalare questa somma al parroco di Acacias, così da aiutare i più bisognosi.

Liberto, seguendo il consiglio di Casilda, invia un mazzo dei fiori con un bigliettino a Rosina e la donna non fa una piega ma esce subito dopo di casa, lasciando Casilda e Marcelina perplesse. Cinta, sempre triste per colpa di Emilio, riceve una visita inaspettata da parte di Ledesma che le dice di averla vista amoreggiare con Emilio. Poi la mette in guardia: il Pasamar non la sposerà mai perché è già il promesso sposo di sua figlia ed è proprio questo il motivo per il quale lui è arrivato ad Acacias, così da organizzare quanto prima le nozze fra i due. Ursula conduce Marcia al cospetto di Alfredo che le ricorda di aver speso molti soldi per lei e le intima di comportarsi meglio da ora in poi, portandogli delle informazioni che siano davvero utili. In particolare rinfaccia alla donna il fatto di non avergli riferito quali erano le mosse di Felipe per vincere il processo di Liberto. Poi la minaccia: se non racconterà per filo e per segno quello che succede a casa del suo padrone ne subirà le dirette conseguenze. Liberto e Rosina si incontrano e l’uomo prova a dirle che vuole fare di tutto per rimettere in piedi il loro matrimonio perché proprio sentendola testimoniare in suo favore ha capito quanto la ami. La donna, però, ha un’importante notizia da dargli.



