Una vita/ Anticipazioni puntata 1 settembre: cosa sta nascondendo Ramon a Lolita?

Una vita, anticipazioni puntata 1 settembre

Le anticipazioni di Una Vita di oggi, giovedì 1° settembre 2022, ci rivelano che Ramon non ha smesso di cercare i responsabili dell’attentato che gli ha portato via suo figlio Antonito e sua moglie Carmen. Con l’aiuto di Fidel, anche lui intenzionato a vendicare la morte della sua consorte, vende alcune terre di proprietà per procurarsi i soldi necessari per portare avanti il piano punitivo e farsi giustizia. L’ultima transazione di denaro purtroppo viene scoperta da Lolita che chiede spiegazioni al suocero, ma la bocca di Ramon resta chiusa, altrettanto fa Fidel quando la Casado si rivolgerà a lui per saperne di più. Cosa sta nascondendo Ramon alla nuora? Lolita farà finta di niente oppure vorrà vederci chiaro? Felipe dopo essersi assicurato che la sua infermiera non ha nulla a che fare con i piani loschi di Genoveva, le ha aperto il suo cuore. I due si sono scambiati un bacio appassionato che Dory ha voluto subito dimenticare per non intralciare il suo lavoro. L’avvocato è disposto a seguire le cure dell’infermiera ma deve restituirgli il suo diario.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Una vita Felipe è molto rammaricato dal comportamento di Dory, nonostante l’infermiera provi una forte attrazione nei riguardi dell’avvocato, ha deciso di non portare avanti la relazione. Fabiana e alcuni abitanti di Acacias hanno deciso di indire un’assemblea per discutere come fronteggiare le prepotenze di Aurelio e chiede a David di partecipare alla riunione per suggerirgli come fare. L’Exposito confida a Valeria che fuggire da Acacias non è la soluzione giusta, accetta di partecipare all’assemblea e riferisce ai concittadini che Aurelio ha intenzione di riaprire il laboratorio e utilizzare i negozi come magazzini. Liberto suggerisce di nominare un portavoce che li rappresenti e propone David. All’inizio l’Exposito declina l’invito perché non sa se potrà fermarsi a lungo nella cittadina e consiglia di trovare una persona con più esperienza, poi dietro le insistenze della gente, accetta l’incarico ma rivela a Valeria che teme la reazione di Aurelio quando saprà che si è schierato totalmente contro di lui.

Maruxina ha intenzione di acquistare molte riviste per tentare la fortuna e vincere un soggiorno a San Sebastian. Alodia la umilia dicendole che la sua condizione economica le permette di villeggiare nella località senza aderire a nessun concorso, ma il premio prevede anche la partecipazione a un evento di società e la ex cameriera comincia a mostrare i primi segni di invidia nei riguardi di Maruxina. Hortensia è furiosa. Dopo aver parlato con Pascual è disposta a restituirgli fino all’ultimo centesimo del prestito che le ha fatto. Liberto le chiede come possa riuscirci, ma la cognata si sente talmente umiliata che promette di darsi da fare per estinguere il suo debito. Dory informa Casilda di voler tornare a dormire in soffitta e lasciare l’appartamento di Felipe. Genoveva chiede a Ignacio di voler interrompere la gravidanza al più presto, se non accoglierà la sua richiesta racconterà alla moglie dei suoi tradimenti. Lolita è preoccupa per Ramon, si è riappacificato con Fidel, ma continua a nasconderle qualcosa, poi rovistando tra i suoi affetti personali trova una valigetta piena di denaro. La Casado lascia il denaro sul tavolo con un biglietto destinato a Ramon. Guillermo incontra Azucena e le chiede se è contenta del suo nuovo ammiratore, ma la ragazza non mostra molto entusiasmo. In quel momento giunge Claudia e gli propone di fare una passeggiata nei Giardini del Principe. Il Sacristan ne approfitta per rivelare alla ballerina che è ancora innamorato di Azucena e di interrompere la loro relazione. Claudia dopo averlo riempito di insulti lo schiaffeggia pubblicamente in piazza.

