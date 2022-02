Una vita/ Anticipazioni puntata 10 febbraio: nuovi affari per Genoveva?

Una vita, anticipazioni puntata 10 febbraio

Nella puntata della soap opera “Una vita”di oggi, giovedì 10 febbraio, Lolita parla finalmente con il marito ma gli chiede del tempo perché non riesce ancora a superare quello che è accaduto. Intanto Antonito ha trovato il nome di un medico molto bravo che è specializzato in malattie del sangue e ora vuole contattarlo per sapere se può salvare sua moglie. Genoveva pensa che Marcos possa esserle utile per qualche affare importante, così decide di recarsi senza preavviso a casa sua per riuscire a stringere ancora di più i rapporti. Dopo aver fatto tanti capricci, Bellita decide di uscire in compagnia di Susana e Rosina ma le tre donne vengono aggredite da quell’uomo che da qualche giorno si aggira per Acacias. Solo l’intervento provvidenziale di José riesce ad evitare che possa accadere il peggio. Miguel deve fare un viaggio di lavoro e Roberto pensa che possa essere per lui l’alibi giusto per poter portare avanti il colpo. Sabina, però, sembra iniziare a cambiare idea sulla rapina.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Carmen e Casilda vanno a trovare Lolita che sembra stare meglio. La ragazza pensa di stare meglio e viene a sapere che proprio dopo poche ore verrà dimessa e potrà tornare a casa, così la suocera le chiede che cosa ha intenzione di fare con Antonito ma la giovane non sa ancora cosa farà. Ammette con le due donne di non riuscire a dimenticare quello che è successo, anche se muore dalla voglia di trascorrere del tempo con suo marito e suo figlio. Quando chiede consiglio a Carmen, la suocera le risponde che perdonare potrebbe essere un modo per uscire ancora più forti da questa storia. Susana chiede l’aiuto di Rosina per distribuire dei volantini nel quartiere per formare un comitato per cacciare gli stranieri dal quartiere. La moglie di Liberto vorrebbe impedire all’amica di mettersi nei guai ma Susana sembra decisa. Quando però iniziano a parlare con tutti gli abitanti di Acacias si rende conto che nessuno dei vicini è d’accordo con questa campagna. Quando Susana e Rosina incontrano Soledad, le danno un volantino da portare a Marcos ma fra le due scoppia un altro litigio.

José va a trovare Felipe a casa di Liberto per salutarlo prima della partenza per Vienna. L’Alvarez Hermoso è felice di raggiungere Tano ma dispiaciuto perché deve lasciare gli amici e invita il Dominguez a stare attento e non fidarsi di Genoveva. Intanto Antonito incontra Liberto alla pensione di Fabiana e il Palacios racconta all’amico che è alla ricerca di un medico che possa curare la moglie. Antonito confessa di essere molto nervoso perché non sa come comportarsi ora che Lolita sta per tornare a casa e i due sono quindi destinati ad incontrarsi. Quando Lolita sta per tornare a casa, Antonito e Ramon aspettano sotto casa ma il ragazzo è molto agitato. L’incontro fra i due, però, è molto freddo. In una riunione di lavoro fra Marcos, Aurelio e Miguel i tre stanno di nuovo per litigare ma questa volta il Quesada fa un passo indietro, a patto però che sia proprio Miguel ad andare ad Oviedo per chiudere l’affare. Il giovane avvocato non vorrebbe allontanarsi da Acacias ma anche Marcos questa volta è d’accordo nell’accontentare il socio. Più tardi Miguel incontra Anabel con la quale non ha più parlato dal litigio per Natalia, solo che questa volta entrambi sembrano più malleabili e pronti ad un confronto. Si tratta, però, di apparenza perché non appena il discorso cade su Aurelio, litigano nuovamente.

